Заморозил до срока: «Нафтогаз» бросил украинцев без тепла, не дожидаясь зимы

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На Украине заблокированы счета десятков компаний, которые отвечают за подачу тепла в дома.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всей Украине более 50 компаниям системы теплокоммунэнерго заморожены счета за долги. И непонятно, как они вообще способны готовиться к зиме с замороженными счетами», – сказал эксперт.

По его словам, «Нафтогазу», которому, собственно и должны компании, нужно войти в ситуацию.