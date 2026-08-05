Заморозил до срока: «Нафтогаз» бросил украинцев без тепла, не дожидаясь зимы

Игорь Шкапа.  
05.08.2026 22:59
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине заблокированы счета десятков компаний, которые отвечают за подачу тепла в дома.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ киевского Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

На Украине заблокированы счета десятков компаний, которые отвечают за подачу тепла в дома. Об...

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«По всей Украине более 50 компаниям системы теплокоммунэнерго заморожены счета за долги. И непонятно, как они вообще способны готовиться к зиме с замороженными счетами», – сказал эксперт.

По его словам, «Нафтогазу», которому, собственно и должны компании, нужно войти в ситуацию.

«Деньги деньгами, но все же зависит жизнь людей от теплообеспечения, поэтому это несравнимые вещи. Поэтому нужно размораживать срочно эти счета, предоставлять возможность компаниям теплокоммунэнерго все же проводить необходимые ремонтные работы, потому что без денег они этого делать не могут», – тревожится Омельченко.

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English version :: Читать на английском Заморозил до срока: «Нафтогаз» бросил украинцев без тепла, не дожидаясь зимы

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