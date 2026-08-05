Утонет в нечистотах первым: Львову грозят колоссальные проблемы зимой

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Одной из наиболее уязвимых к российским ударам точек Украины в преддверии предстоящей зимы остается водоснабжение, особенно во Львове.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что по степени воздействия удары по водоснабжению сопоставимы с атаками на атомную генерацию.

«Это большая опасность для населения в целом, потому что может начаться миграция в большом количестве, то, что мы видели в 22-м году в конце февраля, когда началась война… В случае отсутствия воды это может прогрессировать даже в зимний период довольно оперативно», – сказал укро-аналитик.

По его словам, в зоне риска практически все крупные города.

«Потому что у всех существуют канализационные системы и везде есть привязка к определенному речному источнику», – говорит укро-эксперт.

По его словам, в одном из наиболее уязвимых положений находится Львов, где нет традиционной системы водоснабжения.