«Я сама столкнулась с этим»: самозванку Тихановскую унижают и в Польше

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Самопровозглашенной «президентке Беларуси» Светлане Тихановской, которую в начале года выгнали из Литвы, отказались открывать банковский счет в Польше, куда она сбежала.

На это Тихановская пожаловалась «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю про проблемы со сроками выдачи документов. Я сама столкнулась с тем, что мне не открыли банковский счет тут в Польше после переезда. Я же такой человек, как все вы… У меня были литовские документы. Пришла – отказали», – ныла «президентка».

При этом она продолжает звать людей, которые по ее вине оказались в эмиграции, на майданы.

«Чего нам не хватает, это больше гражданской активности тут. Тихановская по кабинетам не решит всех вопросов. Время от времени я слышу: белорусов не видно, они не участвуют, мы их не слышим. Каждый тихо пытается свои проблемки решить. А нас миллион белорусов в Польше! Или 300 тысяч, не знаю… Когда зовешь на акции, люди не хотят ходить», – укорила беглых змагаров Тихановская.

«Президентка» прожила в Вильнюсе пять лет на полном гособеспечении. Литовский МИД даже сократил затраты на поездки своих дипломатов, чтобы профинансировать многочисленные вояжи Тихановской.

Однако в прошлом году источник альтруизма иссяк, и Литва заменила госохрану «лидерки» на обыкновенную полицию. После этого обидевшаяся Тихановская переехала в Польшу.

В августе прошлого года в Вильнюсе прошла многочисленная акция протеста против пребывания в стране Тихановской со свитой.