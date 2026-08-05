В Киеве грозят Варшаве польскими погромами по всей Украине

Анатолий Лапин.  
05.08.2026 16:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Погромы, Политика, Россия, Скандал, Украина


Если поляки не остановят рост украинофобии, то на территории Украины не поздоровится уже самим полякам.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если поляки не остановят рост украинофобии, то на территории Украины не поздоровится уже самим...

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«Есть просто ксенофобские организации, ныне стимулирующие эту ненависть к украинцам. Странно, что по отношению к отдельным из них таки была реакция и некоторые даже извинялись там публично и так далее.

Это же стоит делать и разъяснять по отношению к политикам – и на уровне президента, и премьер-министра должны объяснить отдельным людям, что проявления ксенофобии по отношению к украинцам в Польше, если это будет продолжаться, вызовут аналогичную реакцию в Украине», – предупредил он.

«И поэтому я призываю, пока еще ситуация не приобрела характер опасной, необходимо сделать соответствующие шаги и унять этих невоспитанных людей, которые эти проявления ксенофобии транслируют и постоянно осуществляют.

Есть целый ряд фактов, явно свидетельствующих о том, что конфликты были явно на национальной почве. То язык не понравился, то музыка не понравился», – заявил Бессмертный.

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English version :: Читать на английском В Киеве грозят Варшаве польскими погромами по всей Украине

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