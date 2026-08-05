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Уже истекшая 40-дневная операция Киева по «принуждению России к миру» обернулась усилением РФ и скудными результатами Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил полковник запаса внутренних войск, член Координационного совета Росгвардии Роман Насонов.

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По мнению Насонова, самое большое, что Украина может вписать в свою копилку – это поражение гражданской логистики и убийства мирных россиян:

«Действительно были массовые, числом превышающие тысячу беспилотных аппаратов самолётного типа проникновения на российскую территорию. Но при этом сразу же хочу отметить, что почти все, до единиц, были уничтожены. Единственным слабым звеном, которое не до конца качественно удалось прикрыть, были объекты, логистические базы, распределительные центры компании Wildberries. Ну и главная «победа» — это явный переход к террористическим формам ведения боевых действий. Одно из последних поражений уже на пляже чётко это подтверждает».

Эти действия киевского режима значительно повысили градус конфликта и вынудили Россию принять ряд ответных мер:

«Мы реализовали несколько основных направлений, именно уничтожение, первое — скрытых объектов, работающих на военно-промышленный комплекс. Причём реализовали уже комплексно целевым образом, полностью перегрузив ПВО противника. Мы принципиально перешли к уничтожению морских логистических портовых направлений. Добились того, что наиболее крупные компании, отвечающие за инфраструктурные поставки, отказались, несмотря на все варианты страховок, входить судами на территорию. Мы достаточно содержательно стали уничтожать железнодорожную и автомобильную логистику, прежде всего на самых трудных местах, а именно мостовых переправах».

Кроме того, как отмечает Насонов, Россия целенаправленно уничтожает цепочки поставок ГСМ в нуждах ВСУ в прифронтовых регионах.