Польша готовится к войне с Россией все последние 20 лет – Сикорский

Анатолий Лапин.  
05.08.2026 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Украина


Польша вкладывает в свое вооружение и военную инфраструктуру совокупно порядка 7% ВВП в год, потому что в последние 20 лет готовится к «вторжению России».

Об этом в эфире RTVI заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша вкладывает в свое вооружение и военную инфраструктуру совокупно порядка 7% ВВП в год,...

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«За последние 500 лет Россия много раз нападала на Польшу, так что, если это случится еще раз, особо никто не удивится.

Мы знаем, что, когда российские правители начинают нам угрожать, к этим угрозам надо относиться серьезно. Соответственно, мы принимаем определенные контр-меры. В последние 20 лет мы выделяли на нужды обороны серьезные деньги. В настоящее время, если брать только военные расходы, Польша тратит на укрепление своей обороны 4,8% ВВП, а если добавить еще всякие проекты двойного назначения – инфраструктуру, то, что может использоваться в гражданских целях, то в сумме получается 7% ВВП», – рассуждал он.

«Так что теперь вы понимаете, почему мы хотели вступить в НАТО, в оборонительный альянс, который обеспечивает общую защиту от общей угрозы», – заявил Сикорский.

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