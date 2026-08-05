«России крайне необходим свой Palantir. Куда-то задевали зачатки ИИ при Шойгу» – Сладков
Для более эффективного противодействия противнику, в России нужно создать свой военный искусственный интеллект, который будет просчитывать маршруты своих и вражеских дронов.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Palantir – это такой ИИ, который получает задачу разгромить завод такой-то на территории России. И вот он начинает собирать информацию о возможных маршрутах пролёта, погоде.
Потому что БПЛА беспогодные, а в тумане и облаках мобильной огневой группе сложнее заметить дрон. А он идёт на ИИ.
Плюс, маршрут постоянно меняется. Он идет через лощины, по балкам, низинам. Использует такие территории и высоты, где РЛС не может его видеть», – сказал Сладков.
Он подчеркнул, что мобильные огневые группы вынуждены всё это учитывать, и в результате получается что-то вроде «игры в шахматы с компьютером».
«Если бы мы создали русский Palantir, то он бы мог просчитывать эти решения – и строить маршруты прохода вражеских БЛА или даже ракет.
И заранее готовиться к нашему противодействию: выставлять МОГи на наиболее вероятных маршрутах пролета. Какое вооружение, в какой час, когда, что.
В принципе, наши ребята и так знают, они за 40 минут становятся, они знают, где они летят. Но если тебе помогает калькулятор, всегда проще действовать.
А зачатки такого Palantir были у нас созданы Сергеем Шойгу в ходе строительства Центра национальной обороны в Москве, и это действительно задумывалось как огромный центр ИИ.
Куда это делось – не знаю. Но мы будем вынуждены вернуться к этой теме. Может, даже будет что-то более мощное», – добавил он.
English version :: Читать на английском «России крайне необходим свой Palantir. Куда-то задевали зачатки ИИ при Шойгу» – Сладков