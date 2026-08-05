«России крайне необходим свой Palantir. Куда-то задевали зачатки ИИ при Шойгу» – Сладков

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Для более эффективного противодействия противнику, в России нужно создать свой военный искусственный интеллект, который будет просчитывать маршруты своих и вражеских дронов.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Palantir – это такой ИИ, который получает задачу разгромить завод такой-то на территории России. И вот он начинает собирать информацию о возможных маршрутах пролёта, погоде. Потому что БПЛА беспогодные, а в тумане и облаках мобильной огневой группе сложнее заметить дрон. А он идёт на ИИ. Плюс, маршрут постоянно меняется. Он идет через лощины, по балкам, низинам. Использует такие территории и высоты, где РЛС не может его видеть», – сказал Сладков.

Он подчеркнул, что мобильные огневые группы вынуждены всё это учитывать, и в результате получается что-то вроде «игры в шахматы с компьютером».