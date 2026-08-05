На Украине признали, что защита энергообъектов совершенно бессильна против «Искандеров»

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В мире не производится цемент, который поможет защитить украинскую энергетику от обстрелов.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил соучредитель киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая обратила внимание на заявление премьера Сергея Корецкого, сообщившего, что Украине не хватает 650 миллионов евро для подготовки энергетики к зиме, поинтересовавшись, на что именно не хватает денег.

Корольчук говорит, что главной проблемой он видит ремонт подстанций «Укрэнерго», по которым наносилась большая часть российских ударов.

Кроме того, остается существенной проблема сооружения защитных сооружений.

«Очень трудно измерить, насколько успешно защищают бетонные блоки в первую очередь, потому что это пока основная часть. 90% всей защиты – это бетонные блоки. Мешки с песком, габионы с камнями – это уже дополнительные элементы. Они играют меньшую роль», – сказал Корольчук.

По его словам, «монолитные укрытия, которые планировались и остаются в плане, не реализуются нигде». Более того, говорит он, это масштабный проект, требующий не просто качественных материалов, но и определенного стандарта, котрого нет и быть не может.