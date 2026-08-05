По истечении объявленной украинским диктатором Владимиром Зеленским 40-дневной операции по «принуждению к миру России» нельзя сказать, что она провалилась. Каждый день этой «операции» в России гибли мирные жители и получала повреждения инфраструктура. Это говорит о том, что действовать от обороны нельзя, и РФ должна резко нарастить боевые возможности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук.

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«Впадать в какой-то оптимизм и рассказывать о том, что план провалился — это значит оскорблять память всех тех мирных жителей и те потери материальные, ресурсные, которые мы несём. К сожалению, уничтожение, удары по территории России в так называемую глубь, как было заявлено, они проходят так же, как и другой элемент – это террористические акты, которые мы в этот период наблюдали, и, в том числе, последнее время, в том числе с покушением и на меня в частности, и на других деятелей», – заявил Пинчук.

При этом, он отмечает, что Украине не стоит рассчитывать на стратегический перелом, но и России нужно действовать более активно:

«Рассчитывать на некий стратегический перелом в пользу Украины в этой связи, ну, я бы не стал. Хотя, конечно, проблемы так называемого мидл-страйка, то есть среднего диапазона удары по логистике – тоже проблемные. И нам тут надо не как-то утешать себя, что мы не сломались. Так вообще-то планы СВО и не предполагали, что мы находимся в режиме обороны. Напоминаю вам, что у нас СВО начата для того, чтобы нанести удар по угрожающим нам проблемам», – отметил он.

«Очевидно, что сейчас главная задача, которую Украина перед собой ставит, — это разработка своей баллистики. И главная задача, которую в этой связи Россия должна ставить, – это уничтожение возможностей для этого. Проблема только в том, что просто удары как таковые по производственным возможностям Украины со стороны России не являются гарантированным результатом, так как производственные возможности Украины — это теперь производственные возможности всего Запада. Поэтому нужно искать какие-то решения нестандартные, в том числе в рамках работы спецслужб по уничтожению таких ресурсов, по, в том числе физической ликвидации тех, кто угрожает безопасности России. Лично я считаю, что самым разумным выходом в этой связи было бы резкое наращивание наших боевых возможностей, резкое наращивание работы спецслужб и дипломатов, и переламывание ситуации», – заключил он.

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