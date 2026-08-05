40 дней террора повторятся: Украина окончательно перешла от петлюровщины к бандеровщине – Уралов
Бездарно закончившиеся «40 дней принуждения России к миру» украинского узурпатора Владимира Зеленского ознаменовали переход Украины от стратегии петлюровщины, то есть вооруженного сопротивления, к бандеровщине, то есть терроризму.
Об этом политтехнолог Семен Уралов заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы помним, что украинский национализм в форме нацизма существует в трех ипостасях. Это мазепинщина. Надо отметить, какое большое количество было выковыряно разных персонажей, особенно в Крыму, которые собирали и наводили беспилотники.
Это классическая мазепищина. Петрлюровщина – то есть сопротивление на фронтах. И бандеровщина – борьба против общества, теракты и всяческое запугивание. Поэтому 40 дней Зеленского это переход к бандеровщине. Потому что самое яркое, придержанное под финал, это удар БПЛА в районе Большого Геленджика, когда целенаправленно беспилотник бил по пляжу», – сказал Уралов.
По его словам, в Киеве признали бандеровщину успешной стратегией, потому что яркие картинки терактов хорошо «продаются» в западные СМИ. Ставка на петлюровщину была проиграна еще в 2023 году, когда провалился одиозный украинский контрнаступ.
«Никакие это не 40 дней Зеленского. Дело не в 40 днях, а в том, что они перешли к стратегии бандеровщины. И эта стратегия будет не на 40 дней, а настолько, насколько затянется СВО. Это переход в третью стадию украинского национализма», – сказал Уралов.
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