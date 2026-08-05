«Надо было думать ещё вчера»: Google может заблокировать приложения на российских смартфонах
Уже в этом году Google может заблокировать «неугодные» приложения на смартфонах россиян, вроде мессенджера Max.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Рунет превратился в такой островок, где нам надо обустраивать его самостоятельно. Он выстроен на чужих технологиях.
То есть, телефон, который в кармане у любого человека – это либо Android, либо Apple. Следующий год будет переломным. Осенью мы увидим, заблокируют ли нам наши приложения, которые попали под санкции, потому что поменялась лицензионная политика Google.
И там появилась достаточно любопытная строчка: Google, если признает приложение вредоносным, имеет право удалить его на уже установленное приложение, на самой операционной системе Android.
То есть, удаленно будут блокироваться приложения на самих телефонах. И неважно, взломанный у вас аппарат или нет, Google все равно его контролирует.
То есть, мы можем лишиться всех приложений, в которые сегодня государство вкладывает деньги. Яркий пример – это платформа Max.
Его заблокировали сегодня в Google Play, на iOS, но на Android можно ставить из сторонних источников. В будущем году, если Google посчитает необходимым, они могут его убрать вообще во всем мире, и работать он не будет», – сказал Муртазин.
Он подчеркнул, что «бить в набат надо было ещё вчера», и не вкладываться в развитие чужих платформ.
«У нас есть национальная мобильная операционная система «Аврора», она развивается достаточно динамично. И мы, как страна, должны вкладывать туда огромные усилия для того, чтобы добиться увеличить скорость её развития.
И главное, что нужно сегодня сделать – чтобы у каждого чиновника был аппарат на «Авроре», потому что невозможно за ним следить, невозможно его отключить. И дальше выводить её на потребительский рынок», – добавил эксперт.
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