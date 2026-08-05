«Надо было думать ещё вчера»: Google может заблокировать приложения на российских смартфонах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже в этом году Google может заблокировать «неугодные» приложения на смартфонах россиян, вроде мессенджера Max.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Рунет превратился в такой островок, где нам надо обустраивать его самостоятельно. Он выстроен на чужих технологиях. То есть, телефон, который в кармане у любого человека – это либо Android, либо Apple. Следующий год будет переломным. Осенью мы увидим, заблокируют ли нам наши приложения, которые попали под санкции, потому что поменялась лицензионная политика Google. И там появилась достаточно любопытная строчка: Google, если признает приложение вредоносным, имеет право удалить его на уже установленное приложение, на самой операционной системе Android. То есть, удаленно будут блокироваться приложения на самих телефонах. И неважно, взломанный у вас аппарат или нет, Google все равно его контролирует. То есть, мы можем лишиться всех приложений, в которые сегодня государство вкладывает деньги. Яркий пример – это платформа Max. Его заблокировали сегодня в Google Play, на iOS, но на Android можно ставить из сторонних источников. В будущем году, если Google посчитает необходимым, они могут его убрать вообще во всем мире, и работать он не будет», – сказал Муртазин.

Он подчеркнул, что «бить в набат надо было ещё вчера», и не вкладываться в развитие чужих платформ.