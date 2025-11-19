«До 2022 года мы жили неправильно». 70% российских судов по-прежнему ремонтируют за границей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

70% российских гражданских судов по-прежнему ремонтируют на зарубежных верфях.

Об этом первый зам гендиректора Объединенной судостроительной корпорации Андрей Бузинов заявил на парламентских слушаниях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Бузинова, Россия способна сама строить военные корабли, но с точки зрения гражданского судостроения «есть еще вопросы по сырью и комплектующим».

«С точки зрения гражданского судостроения в части технологического суверенитета ситуация другая. До 2022 года мы жили абсолютно неправильно. И сейчас мы с Минпомторгом ведем работу по созданию собственной компонентной базы», – сказал Бузинов.

По его словам, сейчас запущены 28 проектов по обеспечению отрасли комплектующими.