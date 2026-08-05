Кто-нибудь задумывался, почему все вдруг забыли про украинские редкоземельные металлы? Почему «великий миротворец» Трамп внезапно перестал говорить о мире на Украине? А может, у кого-то найдётся полезная информация о том, почему старина Дональд больше не упоминает Гренландию и Канаду — ну, помните, он хотел их присоединить к США? И куда подевались его пресловутые пошлины? А лозунг «Make America Great Again» и вовсе затерялся где-то в предвыборной пыли.

Об этом в авторской колонке рассуждает руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

…Нет, это не старческая слабость действующего президента США. Просто Трамп в мировой политике — фигура декоративная. Как, впрочем, и все остальные западные лидеры. «Большой Брат» давно перестал делать ставки на политиков, которых можно переизбрать или сместить. Теперь их просто делают кастрированными мямлями, которые ничего не решают, но исправно выполняют команды сверху. Если же проскакивает кто-то особенно инициативный — вроде Трампа — его быстро ставят на место. И обязательно напоминают о череде покушений.

Сегодня на Западе нет вольнодумцев вроде Шарля де Голля, который вывел из США французский золотой запас и послал американский ФРС подальше. Таких политиков извели намеренно. Их заменили на послушных менеджеров, которые знают, что их карьера зависит не от избирателей, а от тех, кто стоит за пультом.

Трампу сначала дали порулить — чтобы мир поверил, будто он самостоятельная величина. Но как только он начал зудить о мире, ему быстро выбили почву из-под ног и сказали: «Следуй плану».

Плану на Ближнем Востоке. Потому что западным транснациональным корпорациям и их истинным хозяевам — инвестиционным фондам из «Большой тройки» (BlackRock, Vanguard и State Street) — нужен глобальный финансовый кризис. А устроить его проще всего через войну в Иране и перекрытие Ормузского пролива. Цены на нефть взлетят до $150-200 за баррель, капиталы побегут в «безопасные гавани» — казначейские облигации США и индексные фонды всё той же «Большой тройки». Война для них — самый прибыльный бизнес-план.

И вот тут начинается самое интересное. Сегодня свободы действий больше у Зеленского, который увернулся от добычи редкоземельных металлов и даже позволяет себе хамить Трампу. И это не потому, что Зеленский гениальный переговорщик. Просто за спиной у него сейчас стоят силы, в разы более мощные, чем администрация Трампа. Кто такой сегодня Трамп для транснациональных элит и банкиров? Путающаяся под ногами раздражающая фигура, которая вечно зудит о мире. А мир хозяевам не нужен — им нужна война.

Зато Зеленский — свято чтит наказы. Он за войну «до последнего украинца», что полностью совпадает с интересами его кураторов. Через инвестиционный фонд BlackRock Украина уже давно и по дешёвке распродана: земли, недра, заводы, энергетика, порты — всё перешло под контроль западных корпораций. BlackRock ещё в 2023 году стал советником украинского правительства по инвестициям, а создаваемый Фонд развития Украины оценивался в $15 млрд. Правда, после победы Трампа его заморозили — но сама схема уже работает. Украина как государство уже давно не принадлежит украинцам.

Зеленский настолько оперился, что перестал что-либо просить — он требует и настаивает. С Трампом говорит свысока, как с младшим партнёром. Забавно, да? Трамп, который ещё недавно грозил пальцем с трибуны, сегодня выглядит как школьник, которого вызвали к директору.

Конечно, Трамп — фигура куда более солидная, чем бывший комик. Но сегодня западные элиты сделали ставку на войну и глобальный кризис. Если им вдруг понадобится мир, Зеленский быстро потеряет свои позиции и уступит их Трампу — ровно настолько, насколько это будет выгодно хозяевам. Но это будет временно. Как только мир сыграет свою роль — всё вернётся на круги своя.

Потому что война — это актив. А политики — лишь расходный материал. И те, кто думает, что Трамп или Зеленский что-то решают, просто не видят главного: за пультом управления стоят не они.