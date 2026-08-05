Польский бумеранг: Видный украинский нацист заверещал в эфире Львов-ТВ

Анатолий Лапин.  
05.08.2026 15:51
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Украина


Политики в Польше, играя на усталости населения от наплыва украинских беженцев, создали «атмосферу ненависти».

На это пожаловался в эфире львовского телеканала НТА член нацистской «Свободы», мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политики в Польше, играя на усталости населения от наплыва украинских беженцев, создали «атмосферу ненависти»....

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«К сожалению, все началось с определенных политических махинаций польского политического руководства, которое решило использовать украинскую карту в своих политических амбициях и начало кормить свою толпу сказками о неблагодарных плохих украинцах, преступниках и так далее…

Ну, вспомните, это так подобные вещи делал Гитлер в Германии по определенным категориям населения. И это потом создавало всеобщий антураж погромов в этой стране. То же в Польше.

Польское руководство как раз создало атмосферу ненависти к украинцам, поднесло спичку к этой пороховой бочке. И хуже всего, что спокойно наблюдает, как это происходит…

Выпустили этого джина, очень опасного, потому что Европа очень давно не видела таких случаев, когда идет преследование, травля, избиение отдельной этнографической группы. Так было в годы Второй мировой войны, когда ромов, евреев преследовали. Сейчас мы видим такую ​​ситуацию в Польше», – заявил Сиротюк.

Бандеровец забыл упомянуть про Львовский погром 1941 года, который учинили его идеологические предшественники из ОУН, а также участие украинских полицаев в уничтожении евреев в Бабьем Яру в Киеве, где в 1941-43 годах было расстреляно около 150 тысяч человек.

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English version :: Читать на английском Польский бумеранг: Видный украинский нацист заверещал в эфире Львов-ТВ

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