На всём Левобережье не осталось ни одной нефтебазы – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы решить проблему хранения топлива, украинское руководство планирует создать подземные хранилища, но когда начнётся строительство – неизвестно.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас наше правительство активно инициирует создание системы минимальных запасов топлива, по аналогии с европейской системой. Принят соответствующий закон. Но что уже очевидно, исходя из положения на рынке? Ведь запасы – это резервуары. А это мишень. Если они бьют по заправкам и бензовозам, что что говорить о резервуарах. Я не знаю ни одной целой нефтебазы на всём Левобережье. В Днепропетровске и области точно нет», – сказал Куюн.