На всём Левобережье не осталось ни одной нефтебазы – украинский эксперт
Чтобы решить проблему хранения топлива, украинское руководство планирует создать подземные хранилища, но когда начнётся строительство – неизвестно.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас наше правительство активно инициирует создание системы минимальных запасов топлива, по аналогии с европейской системой. Принят соответствующий закон.
Но что уже очевидно, исходя из положения на рынке? Ведь запасы – это резервуары. А это мишень. Если они бьют по заправкам и бензовозам, что что говорить о резервуарах.
Я не знаю ни одной целой нефтебазы на всём Левобережье. В Днепропетровске и области точно нет», – сказал Куюн.
«А правительство говорит делать запасы. Но где?! И даже если ты нашёл, где, то кто мне покроет риски и заплатит, если оно сгорит? Но правительство говорит – всё равно делайте.
Единственный конструктив в этом есть – правительство ищут варианты создания подземного хранения. Несколько компаний уже начали проектирование подземных комплексов. Это может сработать.
А выставлять дорогое топливо, которое сегодня стоит бешеных денег, просто подставлять под прицел врага глупо», – добавил он.
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