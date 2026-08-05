На всём Левобережье не осталось ни одной нефтебазы – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
05.08.2026 14:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса


Чтобы решить проблему хранения топлива, украинское руководство планирует создать подземные хранилища, но когда начнётся строительство – неизвестно.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы решить проблему хранения топлива, украинское руководство планирует создать подземные хранилища, но когда начнётся...

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«Сейчас наше правительство активно инициирует создание системы минимальных запасов топлива, по аналогии с европейской системой. Принят соответствующий закон.

Но что уже очевидно, исходя из положения на рынке? Ведь запасы – это резервуары. А это мишень. Если они бьют по заправкам и бензовозам, что что говорить о резервуарах.

Я не знаю ни одной целой нефтебазы на всём Левобережье. В Днепропетровске и области точно нет», – сказал Куюн.

«А правительство говорит делать запасы. Но где?! И даже если ты нашёл, где, то кто мне покроет риски и заплатит, если оно сгорит? Но правительство говорит – всё равно делайте.

Единственный конструктив в этом есть – правительство ищут варианты создания подземного хранения. Несколько компаний уже начали проектирование подземных комплексов. Это может сработать.

А выставлять дорогое топливо, которое сегодня стоит бешеных денег, просто подставлять под прицел врага глупо», – добавил он.

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English version :: Читать на английском На всём Левобережье не осталось ни одной нефтебазы – украинский эксперт

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