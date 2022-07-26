Друг Чубайса устроил пафосное шоу из своего короткого задержания

Полиция задержала на 3 часа публициста-иноагента Леонида Гозмана, известного своими русофобскими высказываниями. Он стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве, поскольку пропустил срок подачи уведомления о наличии гражданства иностранного государства.

В этой связи он был объявлен в федеральный розыск. Гозмана выявила система опознавания лиц в метро, поэтому к нему подошли полицейские. Когда ситуация разъяснилась, русофоб был отпущен. Следователь перед ним извинился, не стал допрашивать и сообщил, что из розыска Гозман снят.

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Все это не помешало публицисту дать пафосное интервью вещающему из-за рубежа телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гозман признал, что полицейские вели себя с ним «любезно и доброжелательно», но при этом заявил, что инцидент был «смешным, если б не был грустным и опасным». Он считает, что его дело «не страшнее неправильной парковки» и солгал в эфире, что за такое правонарушение налагается штраф не больше тысячи рублей (на самом до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов).

«Вся эта история – такой привет мне от высокого начальства: парень, ты не думай, что мы о тебе забыли. Они таким образом объясняют мне, что они мне спокойно жить не дадут здесь. Дескать, вали отсюда, пока мы еще добрые. Они в любой момент могут вспомнить, что есть и другие статьи, что я клеветал на вооруженные силы или был шпионом Гондураса», – сказал Гозман.

Он допустил, что может уехать из России.

«Я не хотел бы брать никаких обязательств и говорить, что я хочу умереть в тюрьме на Родине. Нет, я не хочу умирать вообще, а в тюрьме тем более», – признался русофоб.

Далее он разразился пафосным монологом о том, что «это наша страна, которая проводит политику, вызывающую у меня омерзение», но он «пока может держаться». Он считает, что сделал для России «много хорошего», но «режим в абсолютном тупике и агонии, у этого государства нет будущего».

Гозман прославился тем, что публично сравнивал Советскую армию с СС, отрицал российский статус Крыма, призывал Запад вооружать украинскую армию еще до начала СВО и всячески желал ей победы.

Однако наблюдатели, полагают, что недолгое задержание Гозмана, если оно не было случайным, связано с его близкими отношениями с бежавшим из России Анатолием Чубайсом. В 1996 году он стал его советником и получал самый большой оклад в избирательном штабе тогдашнего политического проекта Чубайса «Союзе правых сил».

В 2000-2008 годах – Гозман был членом правления РАО «ЕЭС России». Есть версия, что его задержанием правоохранители послали сигнал Чубайсу о том, что надо вернуть хотя бы часть государственных средств, похищенных «главным приватизатором» в «Роснано» (порядка 80 миллиардов рублей). В июне в Москве был арестован другой соратник Чубайса ректор РАНХиГС Владимира Мау.

Политолог Марат Баширов полагает, что кейс Гозмана и Чубайса, оформляющего себе гражданство в Израиле, может быть признаком обострения отношений России с этой страной.

«С Израилем у нас явно обострение отношений. Иран/Сирия – агентство “Сохнут” в Москве, которое мы собираемся закрыть – разведданные Моссада против нашей сети на Украине и вот Леню Гозмана задержали (мелочь, но показательно). Да и многие наши “известные люди” в Израиле осели после СВО, а Кудрин там лечится неистово уже три месяца. В общем, кипит», – написал Баширов в своем ТГ-канале.