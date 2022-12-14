ДТЭК призывает меньше рассказывать о восстановлении энергетической инфраструктуры

14.12.2022  12:16 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Украина пока не может восстановиться после российских ударов по энергетическим объектам страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «1+1» заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украина пока не может восстановиться после российских ударов по энергетическим объектам страны. Об этом,...

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В числе наиболее проблемных регионов в обеспечении электроэнергией он назвал Днепропетровск, Запорожье, Сумы, Харьков.

«Если говорить о всей Украине, то почти во всех областях происходят отключения по графикам. Области, где происходят аварийные отключения, – Киевская, Днепропетровская, Одесская. Энергетики работают, в систему добавляется генерация, но ее недостаточно, чтобы стопроцентно обеспечить покрытие потребности», – сказал Сахарук.

Он предупредил, что с похолоданием потребности будут расти, но добавил, что лучше не рассказывать о восстановлении объектов энергетики.

«Чем меньше мы рассказываем о том, как мы успешно восстанавливаем, тем, к сожалению или к счастью, будет лучше для украинцев и энергосистемы Украины», – сказал представитель компании.

У него поинтересовались, действительно ли Украина в условиях острого дефицита электроэнергии продает ее за рубеж

«Это не отвечает действительности. С 17 октября Украина полностью прекратила коммерческий экспорт электроэнергии, хотя для Украины это было очень выгодно», – ответил исполнительный директор ДТЭК.

По его словам, происходит лишь «технологический переток».

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