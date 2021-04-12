Дубина американской демократии берется за вероисповедание

12.04.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Соединенные Штаты фактически объявили войну традиционным ценностям, которые опираются на религию.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Внешняя политика агрессивного вмешательства США во внутренние дела других государств осуществляется многими способами. Конечно, существенную роль в реализации такой политики играют разного рода фонды, пользующиеся поддержкой не только частного капитала крупных международных корпораций, но и государства. Одним из направлений дестабилизирующей деятельности Вашингтона являются попытки разрушения системы традиционных ценностей, возникших на базе религии.

Примером активной деятельности в этой сфере может служить Фонд религиозной свободы и бизнеса. Фонд тесно связан с ведущими транснациональными корпорациями США, но также с Церквой Иисуса Христа Святых последних Дней, представляющей самую влиятельную ветвь американского мормонизма.

Фонд возглавляет Брайан Грим, американский ученый, который занимается в т.ч. статистическими методами изучения религиозной картины мира. Любопытно, что Грим является членом совета по религиям Всемирного экономического форума в Давосе, основной площадки дискуссии, организованной глобалистами.

За выступлениями Грима и инициативами возглавляемого им фонда скрываются определенные геополитические и идеологические задачи. Во-первых, Грим сторонник тезиса о том, что религия способствует экономическому развитию, причем это касается далеко не всех религий. Поэтому он поддерживает тесные связи с американскими религиозными объединениями, занимающимся своей деятельностью в разных странах мира, в частности в тех регионах, в которых США имеют геополитические интересы.

В отличие от государств, не являющихся «союзниками» Вашингтона – подчеркивает Грим и его фонд – в транснациональных корпорациях все хорошо с соблюдением прав религиозных групп и меньшинств. Грим говорит, что существует прямая зависимость эффективности в рыночной экономике от религиозного профиля сотрудников корпорации.

В то, что США являются носителем демократических ценностей и принципов уже вряд ли кто-то верит, особенно после последнего кризиса, связанного с выборами президента. Поэтому американская администрация решила усилить давление по направлениям, связанными со свободой вероисповедания. Все началось еще во время Дональда Трампа. Госсекретарь Майк Помпео инициировал усиление управления по Международной свободе вероисповедания внешнего ведомства. Данная тенденция продолжается и после прихода в Белый дом команды Джо Байдена.

Вашингтон не скрывает, что вопросы религиозной политики используются американским руководством для достижения чисто геополитических задач.

В условиях новой холодной войны информационные операции против Китая можно организовать, поднимая уйгурскую тему. Кампании против России можно проводить с лозунгом о якобы притесняемых свидетелях Иеговы. Международная деятельность американских фондов, выступающих за свободу вероисповедания, может в течение ближайших лет оказаться одним из самих стратегически важных способов давления на внешний мир.

Кроме того, заметно, что большинство действующих в этой сфере американских фондов – это группы, выступающие за преимущество протестантов разных деноминаций над всеми остальными религиями, которых в США обвиняют отсутствии толерантности к другим вероисповеданиям.