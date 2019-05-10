Дым без огня: Была ли «зачистка» пророссийского заговора? – версия из Минска

10.05.2019, Минск, Александр Шпаковский

Белорусский политолог Александр Шпаковский призывает не верить сообщениям о «зачистке участников пророссийского заговора» в Минске накануне майских праздников. В колонке для «ПолитНавигатора» эксперт утверждает, что речь идет о борьбе с коррупцией без всякой политической подоплёки.

…Очередная волна антикоррупционной кампании в Беларуси, которой накрыло даже бывшего заместителя государственного секретаря Совета Безопасности – полковника Андрея Втюрина, породила волну нелепых домыслов в прозападной националистической прессе и в российских политических Telegram-каналах. Между тем, еще 19 апреля, выступая в парламенте с ежегодным посланием, Александр Лукашенко анонсировал предстоящие события, когда в процессе рассуждений на тему борьбы с коррупцией обмолвился о том, что по материалам спецслужб «еще сто человек на очереди».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пророссийский заговор»: а был ли мальчик?

Тем не менее, когда через несколько дней начались прогнозируемые аресты, вышеназванные ресурсы наперебой начали сообщать о разоблачении в недрах белорусских силовых структур некоего «пророссийского заговора», причем сейчас достаточно сложно определить, кто в этой ситуации выступил в роли первоисточника – телеграмеры или националисты.

Вполне естественно, что мимо подобной темы не могла пройти украинская пресса, а также западные СМИ, исходя из чего легенда о «заговоре», как говорится, «пошла в народ», обрастая все новыми подробностями, в зависимости от широты размаха фантазии автора.

Отсутствие комментариев со стороны белорусских правоохранительных органов только усиливало нелепые слухи и мало кто из «экспертов» задумывался о правовой стороне вопроса, то есть о нормах уголовно-процессуального законодательства, предусматривающего 10-тидневный срок для предъявления обвинения и выбора меры пресечения задержанному (ст. 108 УПК Республики Беларусь).

Между тем ровно по истечении этого срока на сайте КГБ появилось официальное сообщение, что «Втюрину Андрею Александровичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь».

Как выяснилось, 23 апреля высокопоставленный силовик был задержан с поличным при получении взятки 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов.

Примечательно, что российскому предпринимателю также было предъявлено обвинение даче взятки, оба фигуранта признают свою вину в полном объеме и в настоящее время к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Таким образом, «пророссийский заговор» оказался обычной уткой в расчете на дешевый хайп и несведущую публику, а полковник Втюрин, который долгое время проработал в Службе безопасности белорусского президента, попал в жернова антикоррупционной зачистки, которая особенно активно проводится в Беларуси после украинских событий 2014 года.

Официальный Минск сделал верные выводы о том, что в основе протестных настроений населения Украины, использованных внешними и внутренними силами для организаций государственного переворота, находилось массовая ненависть к коррумпированному режиму Януковича, а «неприкосновенных» чиновников и бизнесменов в Беларуси в принципе никогда не было.

Белстат. «Преступность Беларуси» (По данным Министерства Внутренних Дел)

Российский фактор и коррупция в Беларуси.

В этой связи интересно, что параллельно с Втюриным был задержан генеральный директор крупнейшей кампании белорусского телекоммуникационного рынка «Белтелеком» Сергей Сиводедов, который обвиняется в получении взятки в размере 15 000 евро за содействие в поставках оборудования. При этом в ходе обыска по месту жительства Сиводедова были обнаружены 470 тысяч долларов США в наличной валюте, которые по версии следствия, были получены обвиняемым по иным эпизодам взяточничества.

В деле Сиводедова в качестве взяткодателя также фигурирует представитель российской коммерческой кампании, исходя из чего конспирологи и просто несведущие люди начали объединять эти эпизоды между собой, а отдельные публицисты в РФ даже нарекли арестованных чиновников «радикально пророссийскими политиками».

Вместе с тем, хотя полковника Втюрина и некорректно называть политиком, но все же можно считать весомой политической фигурой, то фамилию Сиводедова, кроме сотрудников вверенного ему предприятия и специалистов в области электросвязи, до задержания вообще вряд-ли кто-то слышал, как в Беларуси, так и за ее пределами.

Что касается вовлеченности в эти дела российского бизнеса, то нужно напомнить, что товарооборот Беларуси и России по итогам 2018 года составил 35, 5 млрд. $, и это притом, что Россия закономерно является ведущим партнером для белорусской экономики, а Беларусь, в свою очередь, устойчиво занимает 4-ое место в системе внешнеторговых связей Российской Федерации со странами мира.

Более того, за 2018 года экспорт из России в Беларусь вырос на 3 миллиарда долларов США, поэтому вполне естественно, что при таких объемах российские компании используют в продвижении своих интересов не вполне законные методы.

Необходимо отметить, что аналогичным образом крупный капитал ведет себя на внутрироссийском рынке, а также на рынках третьих стран, и если всех задержанных взяточников, лоббировавших интересы российских коммерсантов, причислять к «героям», то для них может не хватить места у Кремлевской стены.

Здесь еще нужно отметить, что более 60% от общего числа преступлений, совершенных иностранцами в Беларуси, приходится на долю россиян и это тоже объективно обратная сторона медали белорусско-российского союза.

При этом в данной криминогенной статистике экономические преступления, взяточничество и прочие подобные деяния далеко не редкость, в том числе случаются очень громкие дела.

Например, такие как задержание белорусскими спецслужбами в августе 2013 года топ-менеджера кампании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера в ответ на попытку структур российского олигарха Сулеймана Керимова захватить контроль над белорусской калийной отраслью.

То есть, произошедшая ситуация является абсолютно типичной, и нет сомнений, что со временем следствие предоставит обществу ответы на все интересующие вопросы, однако неприятный осадок останется.

Информационная безопасность союза

Получается так, что на пустом месте, без каких-либо негативных заявлений со стороны официальных Москвы и Минска, анонимными источниками и изданиями с сомнительной репутацией была распространена ложная информация, очевидно направленная на подрыв доверия в белорусско-российских отношениях.

Ведь о каких «пророссийских заговорах» против руководства Беларуси может идти речь, если почти все высшие офицеры белорусских силовых структур и армии на одном из этапов своего образования обязательно проходили обучение в РФ, а у стран существует общая военная доктрина Союзного государства, созданы и функционируют совместные коллегии правоохранительных ведомств и специальных служб?

То есть, пока военные Беларуси и России готовятся к очередным учениям «Щит Союза 2019», которые пройдут осенью этого года, в информационном пространстве ведется активная подрывная работа.

В этом случае не важно, какими мотивами руководствуются авторы и координаторы деятельности анонимных российских телеграм-каналов, однако синхронность и тождество их публикаций с материалами белорусской прозападной националистической прессы указывает на многое.

Попытка испортить атмосферу в отношениях с наиболее близким военно-политическим и экономическим союзником Москвы не только свидетельствует о действительно низком уровне компетенций этих «стратегов», но и вызывает закономерный вопрос о том, действительно ли данные круги пекутся об интересах России либо в основе их мотивации находится совсем другая логика.

Данная ситуация еще раз актуализирует вопрос о целесообразности корреляции подходов Беларуси и России в области обеспечения информационной безопасности, включения своего рода «медиагигиены» в союзных отношениях, иначе распространение лжи и дезинформации будет способствовать формированию предвзятой позиции и может создать серьезные проблемы в будущей коммуникации, когда в перспективе 7-10 лет элитам двух стран придется выстраивать собственные доверительные связи без участия Путина и Лукашенко.