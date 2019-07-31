Экс-министр пугает бюджетным кризисом и недополучением налогов с импорта

31.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Проводимый НБУ курс на укрепление национальной валюты может привести к сокращению поступлений налогов с импорта, что способно вызвать бюджетный кризис.

Такое мнение в эфире телеканала NEWSONE высказал Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины и экс-кандидат в нардепы по списку Оппоплатформы – За жизнь на последних выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Нужно учитывать то, что если был определенный прогноз, заложенный в бюджет на этот год, надо было НБУ проводить такую политику, которая этот прогноз максимально приближала бы к реальности. Этого сделано не было. И теперь мы имеем бюджетный кризис. Надо же учитывать и еще один фактор. Если курс гривны оказывается существенно выше, чем прогнозный, это означает, что Украина начинает недополучать налоги с импорта. Поэтому уже сейчас у нас бюджет в этом году существенно недовыполняется, и это недовыполнение может увеличиваться, и это создает дополнительные проблемы. Мое мнение – НБУ должен проводить такую политику, которая позволила бы придерживаться прогнозируемого курса иностранной валюты», – считает Суслов.