Эксперт: На поле боя «Томагавки» точно ни на что не повлияют

Максим Столяров.  
16.10.2025 10:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 180
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Декларируемая эффективность боевой мощи ракет «Томагавк» в современной войне сильно преувеличена, плюс решение вопроса с наземными пусковыми установками даже сейчас всё ещё требует значительного времени.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Декларируемая эффективность боевой мощи ракет «Томагавк» в современной войне сильно преувеличена, плюс решение вопроса...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никак оно не может [повлиять] на полях сражений точно. Строго говоря, по сути, это высокоточная 500-килограммовая бомба. Просто большой дальности. Соответственно, её разрушительный эффект – это эффект попадания одной 500-кг бомбы.

Это много, это достаточно мощный боеприпас. Но на этой войне такие бомбы расходуются сотнями в день. И мы видим, что война продолжается, мы сбрасываем бомбы на украинские позиции, тем не менее, ещё неизвестно, сколько нам придётся их сбрасывать», – сказал Крамник.

Точно так же, по его словам, не всё гладко и с наземными пусковыми системами для этих ракет.

«Штаты сделали наземную пусковую установку [ранее запрещенную по договору с Россией], она у них сейчас есть. Просто она вид и характеристики имеет совершенно не те, которые им надо. Это, по сути, здоровенный контейнер, поставленный на трейлер, не имеющий никакой проходимости и способный передвигаться только по хорошим дорогам, такой классический автопоезд.

То, что было представлено несколько дней назад фирмой Oshkosh – это уже получше вещь, уже более приспособленный к военному применению автомобиль с повышенной проходимостью, способный нести четыре «Томагавка», довольно компактная установка должна получиться. Но! Это выставочный макет.

Пока им заинтересуются американцы, армия, пока они пройдут комплексные процедуры принятия на вооружение, даже в самых быстрых темпах – это год-два пройдёт точно», – заверил эксперт.

 

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить