Эксперт: На поле боя «Томагавки» точно ни на что не повлияют
Декларируемая эффективность боевой мощи ракет «Томагавк» в современной войне сильно преувеличена, плюс решение вопроса с наземными пусковыми установками даже сейчас всё ещё требует значительного времени.
Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Никак оно не может [повлиять] на полях сражений точно. Строго говоря, по сути, это высокоточная 500-килограммовая бомба. Просто большой дальности. Соответственно, её разрушительный эффект – это эффект попадания одной 500-кг бомбы.
Это много, это достаточно мощный боеприпас. Но на этой войне такие бомбы расходуются сотнями в день. И мы видим, что война продолжается, мы сбрасываем бомбы на украинские позиции, тем не менее, ещё неизвестно, сколько нам придётся их сбрасывать», – сказал Крамник.
Точно так же, по его словам, не всё гладко и с наземными пусковыми системами для этих ракет.
«Штаты сделали наземную пусковую установку [ранее запрещенную по договору с Россией], она у них сейчас есть. Просто она вид и характеристики имеет совершенно не те, которые им надо. Это, по сути, здоровенный контейнер, поставленный на трейлер, не имеющий никакой проходимости и способный передвигаться только по хорошим дорогам, такой классический автопоезд.
То, что было представлено несколько дней назад фирмой Oshkosh – это уже получше вещь, уже более приспособленный к военному применению автомобиль с повышенной проходимостью, способный нести четыре «Томагавка», довольно компактная установка должна получиться. Но! Это выставочный макет.
Пока им заинтересуются американцы, армия, пока они пройдут комплексные процедуры принятия на вооружение, даже в самых быстрых темпах – это год-два пройдёт точно», – заверил эксперт.
