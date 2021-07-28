28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Недвижимость, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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«Элитная земля в самом центре» – Филарет обвинил Порошенко и Епифания в рейдерском захвате недвижимости

Новости Украины«Бессовестный» глава раскольничьей «ПЦУ» Сергей Думенко (Епифаний) с помощью экс-президента Петра Порошенко «отжал» у...

«Бессовестный» глава раскольничьей «ПЦУ» Сергей Думенко (Епифаний) с помощью экс-президента Петра Порошенко «отжал» у «киевского патриархата» все храмы, помещения и землю с имуществом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Свободный» заявил глава так называемого киевского патриархата Михаил Денисенко (Филарет), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во времена расцвета киевского патриархата на территории Михайловского собора, там элитная земля в самом центре, в сердце столицы, вами было построено много недвижимости. В каком состоянии эта недвижимость, что с ней происходит? Потому что это же очень большие деньги?» – спросил ведущий канала.

«Все храмы и помещения на сегодняшний день подчинены митрополиту Епифанию, хоть и незаконно», – пожаловался Филарет.

«Почему незаконно? Потому что он незаконный предстоятель украинской православной церкви. Мы, представители киевского патриархата, к Михайловскому монастырю отношения не имеем, хотя всё построено мной там и на деньги патриархии.

Но у нас Епифаний незаконно через президента Порошенко – мало того, что переписал на ПЦУ имущество Михайловского монастыря, он переписал на ПЦУ и имущество киевской патриархии, то есть, это помещение, в котором мы сейчас сидим, которое я построил, Епифаний незаконно переписал на ПЦУ.

Есть совесть у людей? Я считаю этих людей бессовестными, потому что так поступать порядочный человек не может. Но это надо терпеть и бороться, за правду бороться. И я буду бороться до конца», – пообещал Денисенко.



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