«Это лишь домик с крестиком» – в ВСУ хвастают ударами по православным храмам 

Игорь Шкапа.  
10.10.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Беспредел, Вандализм, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская армия сознательно бьет по православным храмам.

Это признал в эфире львовского канала НТА бывший вице-спикер ВР, член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Руслан Кошулинский, ныне воюющий с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия сознательно бьет по православным храмам. Это признал в эфире львовского канала НТА...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Со мной служил товарищ, он минометчик… и рассказывал одну историю, как стреляли и попадали. А один человек говорит: «Смотрите, вижу, что там есть церковь». А командир, видимо, был хороший, нормальный украинец. Говорит: «Это не церковь, это Московский патриархат. Это дом с крестиком», – радостно рассказывал неонацист.

По его словам, этот факт нужно осознать и украинским чиновникам.

«Это опасность, и ее нужно закрыть максимально быстро. И люди, которые в ней официально на высоких должностях, равны шпионам ФСБ, потому что так оно и есть. И они оказывают влияние на сознание людей. Они имеют информацию от людей, приходящих на исповедь в церковь. Они эту информацию переносят, передают. Они хранили оружие, хранили разную прокламационную продукцию. Это еще с 14-го, с 15-го года.

Я не знаю, какими еще словами можно говорить и призывать, чтобы эту церковь давно, извините, это юридическое лицо, можно было закрыть, а людей профильтровать и определить, насколько они опасны для украинского общества. Я имею в виду так называемых работников данной организации», – заявил Кошулинский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить