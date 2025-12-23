Перспективы WhatsApp в России стремятся к нулю – Боярский

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американская компания WhatsApp делает громкие политические заявления, но при этом не соблюдает российское законодательство на территории РФ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«WhatsApp обвинил власти России в попытке лишить более 100 миллионов россиян права на частную коммуникацию перед праздниками», – попросил прокомментировать ведущий. «WhatsApp никогда не высказывался, и вдруг высказался. Я бы не стал перекладывать с больной головы на здоровую. Мы никого не запрещали. Мы требует от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, одинакового исполнения законов РФ. У WhatsApp были годы, и призывы с нашей стороны открыть полномочные представительства, локализовать данные российских пользователей, взаимодействовать с правоохранительными органами, выполнить элементарные требования. Но они никогда не откликались. А если они делают просто политические заявления – это не очень красиво, и не конструктивно», – сказал он.