Нужно против России использовать опыт армии Чингисхана, для чего Украине понадобится ещё больше западного высокотехнологического оружия.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, армию Чингисхана нужно изучать. Потому что в чём заключался недооценённый опыт? В том, что, во-первых, у него было упорство. Он пробовал раз, у него не получалось, он пробовал второй – и удавалось. Во-вторых, он использовал весь опыт противников. Всё, что делали противники, он аккумулировал и использовал это удачнее. В-третьих, он очень быстро аккумулировал все новейшие технологии, объединив это с общеизвестными… Это наш путь! То есть аккумулировать и использовать в том числе то, что применяет враг против тебя, но лучше и надёжнее против него – в этом заключается искусство. И второе, то, что мы сейчас идём в технологичность – это очень важно, но при этом нужно понимать, что любое технологическое оружие даёт результат только – когда его много», – с серьёзной миной вещал Мусиенко.

Его поддержал украинский политолог Владислав Оленченко, который призвал убеждать американцев давать больше оружия.

«Иногда трактуют так, что – ага, эти кляти американцы мало помогают, надо им дать в морду, рвануть тельняшку, и они дадут больше. Нужно осторожно, очень тонко, выражая благодарность американскому народу, который много сделал. Но понимая, что могут они гораздо больше, только они видят так свои интересы, что это их побуждает давать так, как они дают. Если им показать их интерес, смочь достучаться, они будут уважать»,– советовал Оленченко.