«Есть большой риск слияния Старой Европы с Россией» – поляк Кульпа

Вадим Москаленко.  
06.03.2024 16:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Только влияние Вашингтона не позволяет России наладить отношения с Германией, Австрией и другими странами ЕС.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Только влияние Вашингтона не позволяет России наладить отношения с Германией, Австрией и другими странами...

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«Наша сила именно в трансатлантических отношениях, в сильных отношениях с США. Это ключевой партнёр. Без присутствия США есть большой риск слияния Старой Европы с Россией, как это происходило до полномасштабного вторжения», – сказал Кульпа.

Он подчеркнул, что в таком случае снова будут построены газопроводы, Россия возобновит торговлю с Европой, но Польша со своими фермерами может оказаться в убытке.

«Это система, в которой строятся «Северные потоки», в которой сдаются интересы сельского хозяйства, открываются пространства для русских, которые конвертируют нефть и газ на сельхозпродукцию.

Это инфильтрация русскими политических и финансовых элит Западной Европы – Германия, Австрия. Из последних пяти канцлеров Австрии четверо работали на русских. Хотя бы пример Шрёдера, который был агентом», – нагнетал и гадил поляк.

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