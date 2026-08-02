От украинских терактов Россия только озлобилась – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
02.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Устраиваемые Киевом теракты в РФ приводят только к тому, что российское общество сильнее озлобляется – и начинает требовать от руководства ужесточения ударов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устраиваемые Киевом теракты в РФ приводят только к тому, что российское общество сильнее озлобляется...

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«Чем больше Россия страдает от этой войны, несет потери, тем больше усиливается российская партия ястребов, тем громче она становится.

И сейчас внутри России нет борьбы между сторонниками мира или войны. Нет борьбы между либеральным и консервативным крылом. Есть борьба между условно говоря Кремлем и новой партией ястребов, которая имеет точки опоры и внутри некоторых башен Кремля.

И которая действительно может посягнуть на власть в определенный момент, особенно если ситуация для России в этой войне будет развиваться кризисно, или общество устанет и будет требовать окончания войны», – отметил политолог.

«Но российское требование окончания войны не связано с уступками Украине. Обратите внимание на российскую социологию, которую я неоднократно цитировал. Оно связано с максимальной радикализацией ведения боевых действий: тотальной мобилизацией, применением ядерного оружия и т.д.

Путин тоже себя не очень комфортно в этой части чувствует.

Часть российского общества требует жахнуть по Украине всем, что есть. А часть этого общества начинает гудеть», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском От украинских терактов Россия только озлобилась – киевский политолог

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