От украинских терактов Россия только озлобилась – киевский политолог

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Устраиваемые Киевом теракты в РФ приводят только к тому, что российское общество сильнее озлобляется – и начинает требовать от руководства ужесточения ударов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше Россия страдает от этой войны, несет потери, тем больше усиливается российская партия ястребов, тем громче она становится. И сейчас внутри России нет борьбы между сторонниками мира или войны. Нет борьбы между либеральным и консервативным крылом. Есть борьба между условно говоря Кремлем и новой партией ястребов, которая имеет точки опоры и внутри некоторых башен Кремля. И которая действительно может посягнуть на власть в определенный момент, особенно если ситуация для России в этой войне будет развиваться кризисно, или общество устанет и будет требовать окончания войны», – отметил политолог.