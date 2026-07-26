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Итак, евробюрократы на днях приняли, хотя и со множеством вычетов и оговорок, 21-й пакет санкций против России, за что старуху Фондырляп горячо поблагодарил Гнида Зеленский. 20 предыдущих пакетов с пакетами не возымели на нашу страну и ход боевых действий почти никакого воздействия, а вот для ЕС эти санкции стали без преувеличения катастрофическими.

Умирают уже не просто предприятия, а целые отрасли, армию безработных ежемесячно пополняют десятки тысяч работяг и инженеров в одной только ФРГ. Цены на энергоносители и сырьё зашкаливают, население ЕС в депрессии, и только брюссельским чинушам и поддерживающим их правящим русофобам всё нипочём.

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Видимо, посчитав, что Европа за последние четыре года получила мало ущерба от развязанной войны против России, верхушка ЕС начала вводить санкции против Китая и его производств. Инициаторами, как водится, выступили две белобрысые хабалки и их подтанцовка в местечковых администрациях.

И если хабалки торжественно потирают лапки, как, мол, ловко они срезали русских и китайцев, советы директоров предприятий европейской оборонки лежат в обмороке и пытаются пить минералку при отказавших почках.

А всё потому, что Китай, не мудрствуя лукаво, нанёс ответный удар по этим самым предприятиям европейской оборонки.

Вот, о чём уже несколько дней гудит встревоженная европейская пресса, опросившая экспертов в оборонных отраслях.

Эксперты сошлись во мнении, что без поставок критически важных китайских материалов на готовящемся перевооружении Европы для войны с Россией следует поставить жирный крест, ибо только идиоты отрезают ЕС от поставок стратегического сырья, жизненно необходимого любому военпрому.

Китай запретил поставку в ЕС редкоземельных элементов, которых больше взять неоткуда.

Это празеодим и неодим, которые массово потребляют производители электродвигателей, генераторов, актуаторов, систем управления всевозможной матчастью, включая самолёты и высокоточное оружие.

Это диспрозий, без которого немыслимо производство систем наведения и компонентов авионики.

Это самарий, без которого не взлетят ракеты, не заработают радары и средства РЭБ.

Это тербий, гадолиний, иттрий, лютеций, скандий, используемые в особо сильных магнитах, лазерах, приборах ночного видения, сонарах и им подобных приборах.

В поставках этих редкозёмов в Европу Китай выступает монополистом — от 80 до 100%.

Также Европе не видать, как своих ушей: галлия, необходимого для высокочастотных радарных систем, РЭБ, производства полупроводников для современного оружия. Доля Китая на мировом рынке галлия высокой чистоты составляет около 98%.

Для ЕС исчезнет и германий, используемый в инфракрасной оптике и всевозможных сенсорах.

Помашет европейцам платочком и вольфрам, без которого не будет бронебойных боеприпасов, твёрдых и высокотемпературных сплавов. Львиную долю вольфрама в ЕС поставлял Китай.

В огромном дефиците станет магний, лёгкий и прочный металл для авиастроения, транспортных средств и компонентов боеприпасов. Около 97% магния в ЕС приходило из КНР. Список дополняют не менее дефицитные висмут, графит, индий и ряд специальных сплавов, не производимых в ЕС.

В ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России и внесение в чёрный списочек 14 китайских предприятий – Пекин принял зеркальные меры в отношении 14 европейских компаний, среди которых значится и разжиревший на войне против России «Рейнметалл».

Не получит Европа и множество товаров двойного назначения, в том числе и через третьи страны.

В торговой войне с США китайцы отработали хитрую практику лицензирования критических материалов. Покупатель подписывает соглашение, запрещающее использование тех же редкозёмов в военной промышленности. Благодаря этой мере, в частности, американские истребители F-35 в феврале этого года лишились бортовых радаров, разместив на их месте блины от штанги.

Нарушителей ждёт запрет на поставки дефицитных материалов, как это уже произошло с Японией, устроившей реэкспорт редкозёмов в США под видом своих, «извлеченных из океанских глубин».

Европейские промышленники выражают тревогу: что станет с производством, когда склады с дефицитными материалами оскудеют, а купить их будет уже негде. С интересом ждём развязки.

Дональд Трамп неистово аплодирует, Путин подписывает секретный указ о награждении высокими государственными наградами агентов Урсулу и Каю, в Европе не знают, чем унять боль и купировать гангрену в неоднократно простреленных ногах, товарищ Си соблюдает pockerface, понимая, что его стране приходится иметь дело с неизлечимыми идиотами.

У Зеленского ситуацию никак не комментируют, надеясь, что авось и в этот раз как-нибудь пронесёт, Трамп не выдаст, и свинья не съест.