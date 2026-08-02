Украинские эскобары зарабатывают на дронах, лишая жизни конкурентов

Отказ США поставлять оружие на Украину впустил в страну поток европейских денег, которые стали бесконтрольно «пилиться».

Об этом украинский дронщик Юрий Касьянов заявил «Политеке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И тогда Европа, которая не имела больших мощностей по производству вооружений, предложила Украине не оружие, как Штаты, а деньги… И это стало золотой жилой для наших мародеров», – сказал Касьянов.

Он признал, что в результате украинское производство дронов выросло, но это примитивные отверточные производства.

«Но с другой стороны, сотни миллионов долларов потекли в частные компании, которые стали собирать дроны из китайских комплектующих, которые покупали на «Али экспрессе», – и зарабатывать на этом колоссальные доходы.

Сегодня дроновый бизнес в Украине для мародеров приносит больше доходов, чем наркотики в Латинской Америке», – сказал Касьянов.