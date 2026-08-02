Украинские эскобары зарабатывают на дронах, лишая жизни конкурентов

Елена Острякова.  
02.08.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 21
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина


Отказ США поставлять оружие на Украину впустил в страну поток европейских денег, которые стали бесконтрольно «пилиться».

Об этом украинский дронщик Юрий Касьянов заявил «Политеке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«И тогда Европа, которая не имела больших мощностей по производству вооружений, предложила Украине не оружие, как Штаты, а деньги… И это стало золотой жилой для наших мародеров», – сказал Касьянов.

Он признал, что в результате украинское производство дронов выросло, но это примитивные отверточные производства.

«Но с другой стороны, сотни миллионов долларов потекли в частные компании, которые стали собирать дроны из китайских комплектующих, которые покупали на «Али экспрессе», – и зарабатывать на этом колоссальные доходы.

Сегодня дроновый бизнес в Украине для мародеров приносит больше доходов, чем наркотики в Латинской Америке», – сказал Касьянов.

Он добавил, что нравы на украинском дроновом рынке такие же жесткие, как на рынке наркотиков. Там так же убирают конкурентов и даже физически.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украинские эскобары зарабатывают на дронах, лишая жизни конкурентов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора