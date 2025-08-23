Генерал США: Европейцы без нас с оккупацией Украины не справятся – будем помогать

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз самостоятельно не справится с вводом «миротворцев» на Украину, сейчас Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов участия США в операции, против которой категорически выступает Россия.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы можем перебросить силы, которые уже есть в Европе, для оказания помощи Украине. Я вам прямо говорю, что у европейцев нет возможности обеспечить командование и контроль над большинством сил, которые должны быть на местах. Мы продолжаем предоставлять разведданные, обеспечивать логистику. У Европы нет для этого ресурсов», – сказал Кин.