Генерал США: Европейцы без нас с оккупацией Украины не справятся – будем помогать

Вадим Москаленко.  
23.08.2025 12:54
  (Мск) , Киев
Евросоюз самостоятельно не справится с вводом «миротворцев» на Украину, сейчас Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов участия США в операции, против которой категорически выступает Россия.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы можем перебросить силы, которые уже есть в Европе, для оказания помощи Украине. Я вам прямо говорю, что у европейцев нет возможности обеспечить командование и контроль над большинством сил, которые должны быть на местах.

Мы продолжаем предоставлять разведданные, обеспечивать логистику. У Европы нет для этого ресурсов», – сказал Кин.

«Мы должны разместить бригадную оперативную группу на территории Украины, вдали от линии боестолкновения, чтобы обучать их оперативному войсковому манёвру.

Это то, чего европейцы не могут сделать, и европейцы не очень хороши в этом. Также очень нужна противовоздушная оборона. У нас достаточно авиации, чтобы прикрыть силы, представленные в Европе, не только на Украине.

Варианты будут представлены президенту, он примет решение», – подытожил генерал.

