Генерал США: Европейцы без нас с оккупацией Украины не справятся – будем помогать
Евросоюз самостоятельно не справится с вводом «миротворцев» на Украину, сейчас Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов участия США в операции, против которой категорически выступает Россия.
Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы можем перебросить силы, которые уже есть в Европе, для оказания помощи Украине. Я вам прямо говорю, что у европейцев нет возможности обеспечить командование и контроль над большинством сил, которые должны быть на местах.
Мы продолжаем предоставлять разведданные, обеспечивать логистику. У Европы нет для этого ресурсов», – сказал Кин.
«Мы должны разместить бригадную оперативную группу на территории Украины, вдали от линии боестолкновения, чтобы обучать их оперативному войсковому манёвру.
Это то, чего европейцы не могут сделать, и европейцы не очень хороши в этом. Также очень нужна противовоздушная оборона. У нас достаточно авиации, чтобы прикрыть силы, представленные в Европе, не только на Украине.
Варианты будут представлены президенту, он примет решение», – подытожил генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: