Ошибкой России является отсутствие публичной команды, которая могла бы быть презентована как потенциальные руководители Украины в случае освобождения от бандеровского режима.

Вместо этого разрозненная политическая эмиграция с Украины занимается междоусобными дрязгами, заявил в эфире видеоблога «Рой ТВ» историк спецслужб Александр Колпакиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот у нас был не так давно, но замяли скандал, когда вот Панченко (беглая украинская журналистка из пула Виктора Медведчука, – авт.) объявила какой-то список. И Шарий, Царёв стали говорить: «а почему нас нет?». А почему этих нет? И все стали собачиться. Слушайте, у нас вот куча вот этих политических деятелей сидит здесь. И эти люди, они даже никак не организованы, они не объединены, у них нет программы, нет какого-то даже, не то что теневого правительства, даже прообраза. Когда большевики наступали – в первый раз, когда немцы захватили, второй раз, когда петлюровцы, – за три недели вот так щелчком брали Киев, но у них же ехало правительство Украины, они не же просто собрали каких-то партизан, вооружили и кинули на Киев, нет, у них в обозе ехало правительство», – заявил Колпакиди.

Претензии выступающего понятны, но, возможно, решение отказаться от участия бывших руководителей Украины в работе на освобожденных территориях принято сознательно. Хотя бы в силу того, что они имели все возможности показать себя на деле, но заигрались в многовекторность и допустили переворот 2014 года.