Генерал ВСУ признал, что ВПК Украины не работает

Для возрождения украинского ВПК следует, в первую очередь, убрать из руководства пиарщиков, благодаря которым русские ракеты уничтожают военное производство в зачатке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генералу сообщили, что в отчетё немецкого оружейного концерна Rheinmetall были озвучены планы строительства на Украине как минимум четырёх заводов.

«Для нас это, на первый взгляд, казалось бы, позитивная история. Но не вытесняет ли подобный жест наш ВПК, не притормаживает ли он его развитие?» – спросил ведущий.

«Как можно вытеснить то, что бездеятельно на протяжении последних двух лет?» – удивился Кривонос.

Ведущий загрустил, дескать, хотелось бы, чтобы там хоть что-то происходило.

«Там, поверьте, база ещё сохранилась, и достаточно на среднем и на низшем уровне специалистов, которые бы могли производить мощную военную продукцию. Но когда сверху этим руководят невежды, то, извините, достаточно тяжело что-то изменить.

Когда эти люди пиарятся на фоне предприятий, а потом на эти предприятия прилетает, или когда эти люди выставляют результаты аудита, а потом по результатам аудита прилетает и уничтожает мощное ракетное направление украинского ОПК, то чего вы хотите?

Здесь вопрос номер один – хотим что-то изменить, должны, в первую очередь, менять этих людей, которые занимаются пиаром, а не занимаются делами», – ответил генерал.