17.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Политика
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Глава ЦИК Белоруссии: Президентом хочет быть только Лукашенко


Единственный кандидат в президенты Белоруссии, который хочет занимать эту должность, – Александр Лукашенко.

Об этом глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина заявила сегодня в эфире «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они все участвуют исключительно для того, чтобы назначить новые выборы. Никто из них не хочет быть президентом. Кроме одного лица- действующего президента. Только он хочет работать президентом. Остальные не хотят», – сказала Ермошина.

Она считает, что жена известного блогера, сидящего в СИЗО, Светлана Тихановская участвует в кампании «ради любви», а штабы двух незарегистрированных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало решили поддержать домохозяйку, чтобы назначить новые выборы.

«По сути королей играет свита. Это противоестественно. Люди участвуют в выборах, чтобы победить. А всякое объединение говорит о том, что кандидаты, участвующие в выборах, не нацелены на победу. Это не олимпийский, а физкультурный принцип», – сказала Ермошина.


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