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Молдова присоединилась к четырем из шести пакетов санкций, введенных ЕС против России.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, выпускник МГИМО Нику Попеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, оставшиеся два антироссийских санкционных пакета проходят анализ на предмет экономического воздействия на Молдову.

«Наша цель — сохранить стабильность и безопасность нашей страны», – заявил Нику Попеску.

Человек с дипломом МГИМО должен понимать: не имеет значения, к скольким пакетам санкций ты присоединился. Достаточно присоединения только лишь к одной санкции, чтобы пополнить список недружественных России государств. Это, в свою очередь, ударит по каждому гражданину Молдовы, находящемуся на территории Российской Федерации.