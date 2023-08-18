Громкий скандал на Украине: ВСУ получили партию бракованных мин на сотни миллионов

На Украине произошел срыв государственного заказа на поставку мин в армию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ в преддверии полномасштабного вторжения России. Речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку украинскому войску артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн. грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказы от Министерства обороны на производство данного вида боеприпасов», – говорится в сообщении.