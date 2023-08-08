Гурулев показал кукиш на вопрос про мирные переговоры

Елена Острякова .  
08.08.2023 17:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мирные переговоры не начнутся после провала контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мирные переговоры не начнутся после провала контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире стрима Народного...

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«Все эти разговоры про переговоры – это малька от лукавого. Это лапша, которая вешается на уши. Никто на это в любом варианте не пойдет. Нам на сегодняшний день точно этого не требуется. Когда говорят: сейчас хохлы выдохнутся и пойдут переговоры. Кто на них собрался на эти переговоры идти? Откуда этот бред? Вы слушайте президента. Он говорит, что переговоров не будет. Значит про это надо забыть», – сказал Гурулев.

Он считает, что мирные переговоры могут вести только Россия, США и Китай.

«Любые вопли по переговорному процессу нужны только вам, прессе. Потому что, по сути, в России нет ни единого заинтересованного лица ни в каких переговорах. Этого в принципе не может быть. Сегодня стратегическая инициатива у нас. Про какие переговоры мы должны с кем разговаривать. У нас развернулась промышленность, мы готовим стратегический резерв, народ поддерживает президента. Какие переговоры? Вот (показывает кукиш – ред.) – никаких переговоров. Зеленский есть-нету – ничего не меняется. Разговаривать будут Китай, Россия, США. Всех остальных не спрашивают. Это правда, голимая», – подчекнул Гурулев.

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