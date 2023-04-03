Гвардия Зеленского из харьковских дворников и «мертвые души» в боях за Артемовск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на многолетний отрицательный отбор, в украинском «министерстве правды» не могут до конца положиться на «патриотичный» настрой журналистской братии. Приходится постоянно держать телевизионщиков на контроле проверенными способами – темниками, методичками и системой штрафов вплоть до увольнения и «волчьего билета».

На днях в соцсетях засветился документ из этой серии, адресованный сотрудникам харьковских телеканалов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Суть указаний простая:

«Перемога» ВС РФ невозможна в принципе, в том числе локальная, в том числе в Бахмуте;

Временные трудности связаны с «подлой» тактикой русских, а также с тем, что «Вагнер» забрасывает украинские позиции «мясом»;

Контрнаступление ВСУ, оснащенных передовой техникой НАТО, приведет к разгрому россиян;

Жители Бахмута и всего Донбасса, как манны небесной, ждут перемоги освободителей из ВСУ;

О том, на каком языке говорит Донбасс, ни слова;

Нарушителю инструкции на первый случай грозит штраф 8 тысяч гривен.

Главному областному начальству, гауляйтеру Олегу Синегубову, методичка не нужна в принципе. Как писал незабвенный Джером Клапка Джером, «эта собака в науськивании не нуждается».

Основные принципы подачи информации четко выдолблены в бетоне синегубовского мозга. Пресс-службе остается только методом копи-паст переносить постулаты из обращения в обращение.

В частности, по «прилетам» результат выглядит следующим образом:

В распоряжении ВС РФ имеется два вида вооружения: «шахеды» и неточные ракеты С-300, «переделанные под пуски с земли», и смертоносные исключительно для мирных граждан;

«Шахеды», они же «герани», сколько бы их не летело на Харьков, всегда сбиваются «нашей ПВО» в количестве N-1. Однако единственный не сбитый беспилотник всегда оказывается чрезвычайно эффективным, способным одновременно поражать несколько объектов, находящихся на значительном расстоянии друг от друга;

Ни беспилотники, ни ракеты никогда не поражают военные объекты. Если потом всю ночь что-то взрывается, это склад фейерверков;

Ракеты С-300 в основном взрываются еще в Белгороде, если нет, попадают в почву, деревянные заборы или крыши жилых многоквартирных домов.

Вот примерно в таком ключе Синегубов описал ракетную атаку на Харьков вечером 30 марта. Пострадавших нет, С-300 взрывались как попало на территории Новобаварского района. Взрывов, по гауляйтеру, было 9, хотя горожане слышали 6 (третий сопровождался детонацией), и не столько в Новобаварском, сколько в Киевском, Шевченковском (Дзержинском), Холодногорском раойнах. В связи с этим вопрос, не ПВО ли добавила драйву в Новобаварском, остается открытым.

Из источников, альтернативных украинским, известно, что вечером 30 марта были поражены места проживания «защитников». Предположительно, «располаги» накрыли РСЗО «Торнадо-С». А 1 апреля пришло сообщение об удачной работе артиллерии ВС РФ по Купянску. Здесь также зафиксированы попадания по местам проживания солдат киевского режима.

Нельзя сказать, что Харьковская областная станция переливания крови активизировалась после этих прилетов. Медики и без того без конца где только можно публикуют призывы к населению, жалуясь на нехватку донорской крови. Но, судя по всему, их просьбы действуют не эффективнее, чем самая бесполезная и надоедливая вещь в городе – система оповещения о воздушной тревоге.

Между тем в жизни Первой столицы произошло «историческое» событие. Харьков 22 марта посетил сам Зеленский. Разумеется, неанонсированно и со всеми мерами предосторожности. Хотя, по правде сказать, его приезд можно было предсказать за пару дней. Маркер внезапного нанесения дорожной разметки по-прежнему работает безотказно, лучше других разведданных.

В ходе визита Зеленский официально заклеймил Харьков – вручил мэру города Терехову «почетную» награду «Город-герой Украины. Теперь на флаг города нацепят соответствующую ленту и набалдашник.

Злые языки утверждают, что Харьков во время посещения Зеленским заодно сыграл роль Артемовска, под который якобы в тот же день бесстрашно приехал верховный главнокомандующий.

Теперь мэр Терехов и гауляйтер Синегубов просто обязаны демонстрировать соответствующие «высокому» званию достижения. А поскольку реальных перемог нет, их заменяют «патриотической» пометкой территории.

В частности, Купянск, откуда давно объявлена принудительная эвакуация, уставили билбордами «Купянск – это Украина», а харьковские коммунальщики в очередной раз вылизали полотнище и флагшток «самого большого государственного флага».

При этом, разумеется, не потрудились привести в порядок изгвазданную вандалами стелу возле Памятника Советскому Солдату.

Военкоматы Харьковской области тоже могут предъявить достижение – выполнили и перевыполнили план. В финальном забеге они обошли коллег из Одесской области и вышли на первое место по по отлову пушечного мяса.

Впрочем, данная «перемога» вполне может оказаться подтасовкой. Как утверждают в обращении к военному командованию «херои» из 228-го батальона теробороны Харьковской области, в составе украинских подразделений полным-полно «мертвых душ». Их никто не видел, но кто-то за них получает жалованье.

«Воены» жалуются, что были отправлены под Артемовск «обманным путем», без должной подготовки, экипировки и вооружения. Но то такое. Жалуйся, не жалуйся, путь у них теперь один. Точнее два, если удастся вовремя пристрелить командиров и сдаться в плен.

Сам главпалач всея Украины – Зеленский, очевидно, в честь Дня дурака, выступил инициатором показа в Нью-Йорке инсталляции, выдержанной в духе гитлеровской Германии. Главным экспонатом выставки, посвященной «перемогам» киевского рейха, стала пятиконечная звезда, выложенная из обуви погибших российских военнослужащих.

Умственно отсталые особи из числа харьковских коммунальщиков по мере возможности поддержали лидера – пометили черные полиэтиленовые мешки с мусором и прошлогодними листьями надписями «Орки! Не трогать».

Что ж, в семье не без урода. А когда в семье только уроды имеют право голоса, появляется иллюзия той самой «незламности», читай, поддержки населением киевского режима. Чего, за неимением лучшего, и пытается добиться от Харькова офис Зеленского.