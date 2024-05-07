На Украине придумали новый способ ограничения доступа к информации о реальной жизни в Крыму и на перешедших в Россию территориях. Верховной Радой принят закон, обязывающий граждан информировать своих работодателей о родственниках на новых территориях, с которыми поддерживается связь.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил экс-нардеп Верховной рады от Севастополя, а ныне телевизионный обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце апреля на Украине был принят закон, который ушёл на подпись президенту, что можно будет увольнять всех, кто не сообщил своему руководству о близкий родственниках и общении с ними в новых регионах России. В том числе, в Крыму и Севастополе. Как мы видим, разнообразие идей и направлений в жизни Украины, которая давно уже не может существовать без западных подпорок, уже зашкаливает. Но это не мешает продолжать свою повседневную работу по переписыванию и кастрации исторического наследия украинского народа», – заключил Колесниченко.

При этом бандеровцы, несмотря на провал контрнаступа, лелеют надежду насадить подобные порядки и в Крыму, а также прочих потерянных Украиной территориях.

«Если вы думаете, что на Украине заняты только военными действиями на линии фронта в ожидании победы и приёма в НАТО, то вы заблуждаетесь. Вы, наверное, забыли бред уполномоченного представителя Зеленского по Крыму Тамилы Ташевой, которая возбужденно рассказывала, как они будут уничтожать неправильные книги, составлять списки неугодных жителей полуострова и люстрировать всех, без исключения. По ее мнению, учителя русского языка являются первыми пропагандистами, и их нужно будет люстрировать, впрочем, как и всех остальных учителей, и не только учителей. Правильно, как во времена нацистской Германии на оккупированных территориях», – подчеркнул Колесниченко.