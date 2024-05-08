Инаугурация Путина. Как удалось сорвать козни врагов

Вопреки опасениям, инаугурация Владимира Путина прошла без ЧП.

О том, почему не подтвердились худшие прогнозы, в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Как бы ни хотели наши недоброжелатели, но пятая инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась. Вопреки чужому нежеланию, этот день неизбежно настал.

Довольно примечательно, что до этого на Западе активно пытались дискредитировать Путина, призывали отказаться признать итоги последних выборов президента и с пеной у рта кричали что-то в духе «Победим Путина – победим Россию». Однако сегодня уже никто не пытается оспорить его легитимность. Более того, за день до инаугурации множество европейских политиков заговорило о том, что признают Владимира Путина президентом РФ, а некоторые и вовсе хвалили лидера РФ.

Разумеется, можно было ещё долго спорить с реальностью, но всё изменилось после того, как за день до своей очередной присяги Путин неожиданно для Запада отдал приказ начать учения с тактическим ядерным оружием, что многие посчитали ответом на заявления Запада о вероятной отправке своих войск на Украину и на готовящиеся теракты на территории РФ. А ещё в этот же день в МИД России были вызваны послы Франции и Великобритании, с которыми провели серьёзную беседу, после чего западные СМИ резко запестрели миролюбивыми цитатами политиков, которые начали оправдываться и говорить, что они не участвуют в конфликте.

Запад банально испугался решительных действий России, поэтому, несмотря на то, что многие предсказывали ночные атаки по территории РФ и чуть ли не конец света, инаугурация прошла без затруднений. Никто не пикнул даже на Украине. Они поняли, что эту черту переступать не стоит, потому что Москва выполнит своё обещание уничтожать иностранные объекты, как на территории Украины, так и за её пределами.

В результате всё прошло на удивление спокойно, и Путин начал свою речь с благодарности жителям Республик Донбасса, других новых регионов и тех, кто сейчас защищает Родину. То есть, тема СВО была подчёркнута с самого начала.

Владимир Владимирович поблагодарил граждан за оказанное ему доверие беречь Россию и то, что мы вместе выбрали путь независимости, т.к. Путин все предыдущие годы именно этим и занимался. Ведь наш выбор показал, что мы, несмотря ни на что, поддерживаем нелёгкие решения нашего лидера и готовы под его руководством пройти этот тяжёлый путь, чтобы сражаться за наши исторические цели, многовековые ценности и национальные интересы.

Он заявил, что сейчас мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и перед нашими предками, которые брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что они на первое место всегда ставили Родину.

Немаловажно было и то, что Владимир Владимирович упомянул дружественные страны, составляющие мировое большинство и готовые сотрудничать с Россией, которая будет отстаивать свои интересы не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга. Именно так сегодня мы вместе строим новый многополярный миропорядок, равную и неделимую систему безопасности.

Ровно 24 года назад, 7 мая 2000 года, Владимир Путин поклялся защищать суверенитет, безопасность и целостность государства, и верно служить народу Российской Федерации. Своё обещание он сдержал безупречно. Поэтому мы уверены, что под его руководством мы справимся со всеми поставленными задачами. Обеспечим надёжную преемственность в развитии страны на десятилетия вперёд. Иначе быть не может!