Индия могла бы прожить без российской нефти, но пошла на принцип – укро-эксперт винит Трампа

В Индии не понимают, почему Запад требует от нее отказаться от российской нефти.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Индия могла бы отказаться от покупок российской нефти, если бы ей что-то предложили взамен. Но так как ей просто директивно пытались запретить, то тут уже Индия из принципа просто показывает, что никто не имеет права решать, где ей покупать нефть», – сказал эксперт.

По его словам, со стороны Запада подобные решения выглядят как лекция отца, который курит, но при этом рассказывает своим детям, что курить вредно.