15.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Криминал, Происшествия, Россия
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Исламисты хотели взорвать монумент Родина-мать в Волгограде


Спецназ ФСБ уничтожил сегодня  ячейку запрещенной в России организации международных террористов «Катиба Таухид валь-Джихад», которая планировала подорвать монумент «Родина-мать» в Волгограде.

Об этом сообщает официальный сайт ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики – выходцы из Центральной Азии – пытались извлечь из тайника взрывчатку и оказали вооруженное сопротивление. Главарь банды и его пособник убиты при задержании. Потерь среди работников ФСБ нет.

На месте проведения контртеррористической операции обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, а также литература религиозно-экстремистского характера. Найдена также карта Волгограда с отметками запланированных «мест для совершения диверсионно-террористических актов».

Целями террористов должны были стать здания органов государственной власти, общежития военнослужащих и промышленные предприятия, на которых используются опасные химические вещества.

Одновременно в Санкт-Петербурге, Москве, Уфе, Волгограде и Майкопе задержаны другие участники террористической ячейки. Предполагается, что действия боевиков управлялись из Сирии.


Представители СК РФ ранее называли эту международную группировку организатором теракта в петербургском метро в 2017 году.

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