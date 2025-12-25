«Всё очень плохо. Огромное число ждёт ВСУшников», – ветеран СВО о новых территориях

25.12.2025 13:59
На территории воссоединенных регионов, в большей степени в Херсонской и Запорожской областях, осталось много жен и матерей украинских «ветеранов АТО», которые ждут своих мужчин. После окончания СВО это будет большой проблемой для России.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил участник спецоперации с позывным «Лом».

«В 22-м году, когда мы зашли на территорию Херсонской и Запорожской областей, 80% мужчин перешли на ту сторону сразу, моментально, только по одной причине – у всех были корочки ветеранов АТО.

А их семьи остались. Его там сейчас ждет мама, жена, которая осталась на этой территории, контролируемой нами. И я сижу в парикмахерской, меня подстригает женщина, и она говорит: «Да, ждем, это же наши родные, это же наши дети. Мы и вам рады, вроде как, и получше, но ждем, это же наши».

И вот в этих двух областях, – если, может быть, в Луганской и Донецкой республике еще не так, а в этих областях все очень плохо. И война, СВО, закончится, и эти люди вернутся, и надо будет большую работу организовывать», – заявил «Лом».

