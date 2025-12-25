«Всё очень плохо. Огромное число ждёт ВСУшников», – ветеран СВО о новых территориях

На территории воссоединенных регионов, в большей степени в Херсонской и Запорожской областях, осталось много жен и матерей украинских «ветеранов АТО», которые ждут своих мужчин. После окончания СВО это будет большой проблемой для России.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил участник спецоперации с позывным «Лом».

