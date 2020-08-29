Итоги президентства Игоря Додона – взгляд из Приднестровья

29.08.2020, Тирасполь, София Русу

Президент РМ Игорь Додон, мандат которого истекает этой осенью, подвел итоги работы на посту главы государства. Он рассказал об успехах в «борьбе за молдавскую государственность», своих социальных и экономических инициативах.

Додон назвал несколько качеств лидера, помогавших ему в работе. Это «характер», который он проявил, когда «свергал олигархический режим» и принимал «жесткие меры по расследованию кражи миллиарда», это «ответственность перед гражданами и экономическими агентами», это «взвешенность», позволившая «впервые за 29 лет независимости» создать коалицию между правыми и левыми партиями – социалистами и блоком ACUM. Это, наконец, «приверженность традиционным ценностям» – наследию предков, православию, семейным устоям.

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Относительно приднестровской повестки Додон напомнил, что «такой насыщенной она не была ни у одного президента Молдовы»: за эти четыре года он восемь раз встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, благодаря чему удалось серьезно продвинуться в решении накопившихся проблем.

Итоги президентства Игоря Додона, его достижения и промахи, «ПолитНавигатору» прокомментировали приднестровские эксперты.

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников отмечает, что Игорь Додон оказался весьма нетривиальной фигурой на политическом поле Молдовы. Даже поверхностный анализ четырех лет его президентства, по словам эксперта, выявляет «феноменальные вещи, возможные только в молдавской политике».

«Предшественниками Додона на президентском посту были Владимир Воронин, «самодержец», долгое время контролировавший конституционное большинство в парламенте, и Николай Тимофти, «тишайший», несмотря на свои унионистские взгляды, оказавшийся слишком сдержанным человеком, – говорит Игорь Шорников. – Все четыре года Додон изо всех сил старался изображать из себя «самодержца», при том, что полномочий у него было меньше, чем у «тишайшего».

Сразу после выборов 2016 года и еще до инаугурации Додона лишили контроля над Службой информации и безопасности РМ, последним инструментом реальной власти, который был в руках президента. По сути, можно так выразиться, Додон оказался «президентом без портфеля», хотя в отличие от предшественников, на свой пост он избирался на всенародных выборах, а не парламентским большинством.

Феномен в том, что, несмотря на годы унизительных «отключений» от престола, практиковавшихся олигархом Владом Плахотнюком, к настоящему моменту Додон смог вплотную приблизиться к статусу «самодержца». Сегодня он контролирует не только президентский дворец, но в значительной степени и правительство, и парламент. Это безусловное его достижение, ставшее возможным после свержения Плахотнюка иностранными дипломатами и искусного отстранения правительства Майи Санду».

Еще один феномен молдавской политики, на который указал Игорь Шорников, заключается в том, что «сколько бы грязи ни вылили на политика, кажется, что к нему ничего не прилипает, – он всегда в белом».

«С момента своего избрания Додон ни разу не выходил из режима предвыборной борьбы. Все эти годы он вел активную информационную кампанию, наращивая и совершенствуя методы работы со своим потенциальным избирателем и стараясь расширять социальную базу своей партии.

Отчасти это была вынужденная мера. Во-первых, каждый его шаг на президентском посту подвергался массированной критике со стороны оппонентов, и им надо было отвечать. А во-вторых, Додону было необходимо помочь своей партии набрать больше голосов на парламентских выборах 2019 года, чем он активно и занимался.

Если судить по результатам февраля 2019 года, в этой информационной войне Додон как минимум не проиграл. А после он только наращивал информационные мускулы.

В последние годы все труднее доверять результатам соцопросов, проводимых в Молдове, но похоже, что, даже несмотря на значительный вброс компромата, Додон уверенно удерживает свои позиции среди электората. Можно объяснить этот феномен тем, что все грехи Додона – это родовые черты молдавской номенклатуры эпохи Воронина и Плахотнюка, а потому «грехами» не кажутся.

Некие «кульки» (молдавская оппозиция опубликовала ранее видеозаписи, на которых видно, как Плахотнюк передает Додону черный кулек, в котором, как утверждалось, были деньги – прим. ред.) выглядят детским лепетом на фоне фигуры знатного мафиози или дамы, допускающей неоднозначные трактовки исторической роли одного румынского диктатора. В такой компании рейтинг Додона не может быть особо низким», – сказал Игорь Шорников, подчеркнув, что работу на информационном поле также можно записать Додону в актив.

А вот молдо-приднестровское урегулирование, по мнению эксперта, твердым активом Додона не стало.

«Да, именно благодаря активности Додона контакты президентов Молдовы и Приднестровья приобрели регулярный характер и совсем недавно даже стали претендовать на некую альтернативу площадке «Постоянного совещания» в формате «5+2». Тем не менее, в рамках двусторонних встреч на высшем уровне успехи сторон переговоров более чем скромные.

Реальное продвижение в диалоге Тирасполя и Кишинева достигалось в традиционном переговорном формате и закончилось в 2018 году. Перехватить инициативу Додону не удалось. Отчасти это произошло из-за «мудрых» советчиков, считающих, что Кишиневу следует «додавить» Приднестровье.

Особенно провальной эта тактика оказалась в 2020 году. Отключение Приднестровья от международных платежных систем VISA и MasterCard, препятствия в осуществлении импорта медикаментов в республику, требования ослабить карантин с Молдовой – все эти действия в условиях бушующей пандемии, мягко говоря, не добавили Додону очков среди потенциальных приднестровских избирателей.

Тем не менее, потенциал на молдо-приднестровском направлении у Додона еще есть, хотя бы потому, что он предлагает диалог с Тирасполем. А вот у его политических конкурентов нет никаких представлений, что делать с Приднестровьем. На диалог они не настроены. И это пугает», – отметил Игорь Шорников.

К откровенным провалам Додона эксперт относит геополитику: «с момента своего избрания Игорь Додон резко снизил градус антинатовской риторики; его перестало смущать наличие Соглашения об ассоциации «Молдова – ЕС», перечеркивающее какие-либо евразийские перспективы Молдовы; из Кишинева все еще доносятся требования о ликвидации российского военного присутствия в Приднестровье». Все это идет вразрез с его предвыборной программой и, конечно, не осталось незамеченным его избирателями, говорит Игорь Шорников.

«Можно ли винить Додона в том, что он, так же, как Воронин, Кучма, Янукович, Лукашенко, пытается усидеть на двух стульях? Это стало нормой во всех странах на западе постсоветского пространства – приходить во власть, используя голоса пророссийского электората, а потом проводить прозападную националистическую политику. Грузия, Украина, Беларусь – уже испытали на себе плоды такой политики. Какие еще должны быть аргументы, чтобы понять, что для национальных элит это уже не способ выживания в современном мире, а способ самоубийства?

Если сейчас Лукашенко справится с ситуацией, есть надежда, что и в команде Додона тоже смогут сделать правильные выводы из своего положения. Сейчас никто не позволит «брать лучшее и с Запада, и с Востока», придется определяться – с кем ты. Можно либо продолжать пользоваться благами «независимости» под российским зонтиком, однозначно трансформируя свою политическую систему под интеграционные проекты России, либо уходить на Запад и прощаться с собственной государственностью. Для Молдовы, имеющей соседа, который отказывает молдавскому народу в самобытности, это особенно актуально», – заявил Игорь Шорников.

Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований, кандидат политических наук Анатолий Дирун, рассуждая о достижениях президента Игоря Додона в области социально-экономического развития Молдовы, предположил, что «главное его достижение или поражение еще впереди – речь идет о результатах выборов президента этой осенью».

«Итоги выборов президента в 2016 году оставили в молдавском обществе немало вопросов о том, как и с помощью кого победил тогда Додон. Сегодня необходимо подтвердить, что его победа не была случайностью, а результаты правления достойны того, чтобы он переизбрался на новый срок. Получится ли у него это – скоро увидим», – говорит эксперт.

Основной проблемой президента Додона он считает то, что за минувшие четыре года глава страны не смог стать консолидирующей фигурой для молдавского общества.

«И здесь даже не геополитика сыграла главную роль. Причина – это постоянные маневры молдавского президента. Тактические союзы с Плахотнюком, коалиция с ACUM, разрыв с ACUM, коалиция с Демпартией и так далее. От этих кульбитов у простого гражданина Молдовы порой кружится голова. Но это еще полбеды, многие вчерашние союзники сегодня уже не с президентом, а новых союзников Игорь Додон так и не приобрел», – отметил Анатолий Дирун.

Говоря о работе Додона на приднестровском направлении, эксперт к положительным моментам отнес «безусловную публичную позицию Додона о важности сохранения действующего миротворческого формата в Приднестровье».

«Важным также является продолжение сложно идущего (но вряд ли было бы по-другому) переговорного процесса, как на уровне рабочих групп, так и лично руководителей, собственно, Игоря Додона, и Вадима Красносельского», – считает руководитель ТШПИ.

Политолог Андрей Сафонов, комментируя деятельность Додона на посту главы РМ, высказал мнение о том, что президент в парламентской республике не может полностью проявить себя.

«Если анализировать деятельность любого президента Молдовы, начиная с 2000 года, когда страна перешла к ущербной модели парламентской республики, то следует отметить, что глава государства просто не может исполнять обязанности национального лидера. А без этого настоящий президент немыслим.

Парламентская модель навязана с Запада, чтобы не позволить выдвинуться сильной личности, могущей противостоять политическим технологиям США и ЕС по развалу стран и разложению целых обществ через всевозможные коалиции, квоты по назначению министров и т.п. Современная Молдова – классический пример на эту тему.

Не так давно Конституционный суд Молдовы еще раз подтвердил правомерность временного «отключения» президента РМ от его полномочий, если он не соглашается на назначение премьера или какого-либо министра, проталкиваемого через парламент. И такие случаи не раз бывали. Для нынешнего президента главная проблема – это неудача с переходом к президентской республике», – сказал эксперт.

Проблемой Додона, по словам Сафонова, также является то, что он руководствуется во внешней политике Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, которое Молдова подписала в 2014 году. Этот документ исключает участие РМ в евразийском интеграционном проекте во главе с Россией.

«На этом фоне все грозные декларации действующего президента Молдовы воспринимаются Брюсселем, Вашингтоном и Бухарестом без особого трепета. Да и сам Игорь Додон подтверждал, вопреки прежним словам, что не намерен денонсировать Соглашение-2014. И вот после этого он явно старается компенсировать пробелы во властных полномочиях внутри Молдовы стремлением перенести центр внимания на приднестровскую проблематику. Мелькнули высказывания, что «воссоединение Молдовы» должно стать приоритетом второго президентского срока Игоря Додона, если он будет избран.

Так уже старался сделать Владимир Воронин, один из предшественников Додона, и неудачно. Стоит ли наступать на одни и те же грабли? С точки зрения тактики, президент Додон старается «придавить» всех своих конкурентов на левом и пророссийском флангах. И тут Воронин делал так же. Итог такой линии – это уменьшение числа союзников и увеличения числа врагов, которые могут блокироваться между собой, не обращая внимания на свои разногласия.

Вывод: в парламентской республике президент не сможет укрепить свое положение. А потому борьба внутри Молдовы – вязкая, как болото, – может продолжиться. Обострить сценарий может «майдан», если правые политические силы при отмашке со стороны Запада и Румынии на него решатся. Но тогда возникает еще один вопрос: выйдет ли кто-то сражаться против них на улицы со стороны президента Молдовы, если такой сценарий будет запущен», – говорит Андрей Сафонов.

По мнению экс-министра иностранных дел Приднестровья Владимира Ястребчака, к основным достижениям Игоря Додона на посту президента РМ в политической сфере можно отнести то, что «после ухода с политической сцены г-на Плахотнюка (по крайней мере, официально) он постепенно стал действительно центром принятия решений, и теперь вряд ли можно ожидать, что кто-либо будет временно «отключать» главу государства».

«Нынешняя коалиция позволяет Игорю Додону реализовывать на практике уже собственные решения, однако это – дополнительная ответственность, и ему это тоже следует учитывать. Мало кто в канун выборов будет вспоминать, как его «выключали», но будут помнить, что это именно то правительство, которое сейчас действует, было вынуждено преодолевать все испытания, которые выпали в этом году.

Неудач тоже хватало. На первое место, каким бы это ни казалось малозначительным, я бы поставил некоторые кадровые решения. Игорь Додон не смог или не захотел защитить некоторых министров, хотя это было очень важно в силу резонанса от их некоторых заявлений. Такая «сдача» – сигнал и другим министрам, и международным партнерам, включая Приднестровье. Речь идет прежде всего об экс-главе МИДЕИ Ауреле Чокое и некоторых других.

Еще одна неудача – крайне неустойчивое положение нынешней коалиции. Да, пока «слабым звеном» оказалась не ПСРМ, но где гарантия, что ситуация не изменится, если президентские выборы пойдут не по сценарию Игоря Додона? Пока что он оказался в ситуации, когда «один за всех», но за одного ли все?

Что касается Приднестровья, то позиция Игоря Николаевича весьма неоднозначна. Призывы к выводу российских военных, вывозу российского военного имущества, упоминания о транзите через Украину – все это вряд ли добавляет доверия в Приднестровье. К сожалению, в Приднестровье не услышали от главы соседнего государства четких оценок в отношении заявлений, звучавших на центральной площади Кишинева, о готовности бросать «обезглавленных сепаратистов» на ступени правительственных зданий».

Есть много других вопросов, в том числе о том, почему за все прошедшие встречи двух президентов не было подписано ни одного документа, но это вопрос к обоим лидерам. С другой стороны, диалог продолжается, по-видимому, в канун молдавских выборов – это главное достижение.

Хотелось бы надеяться, что такой диалог позволит как минимум избежать провокаций, на которые так рассчитывают отдельные силы в РМ», – заключил Владимир Ястребчак.