Экс-посол США: Выборы на Украине невозможны – забудьте

12.12.2025 16:32
Проведение выборов на Украине невозможно, пока продолжается война против России.

Об этом на канале «Talking with TVP World» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В последнее время было много разговоров о выборах на Украине. И я думаю, что выборы можно считать своего рода референдумом по любому мирному соглашению.

Однако невозможно провести выборы и референдум, пока россияне бомбят украинские города. Нельзя отводить украинских солдат с линии фронта, потому что русские тут же нападут. Нельзя, чтобы люди шли на избирательные участки и подвергались опасности под российскими бомбами», – вещал русофоб Тейлор.

«Совершенно очевидно, что любые выборы, любой референдум можно проводить только после того, как будут обеспечены гарантии безопасности. Президент Зеленский сказал: хорошо, я готов провести выборы, если американцы и европейцы гарантируют мне безопасность.

То есть гарантии безопасности должны быть предоставлены сейчас, а не после прекращения огня. Но на практике никакие выборы невозможны, пока Россия не прекратит войну», – добавил американец.

