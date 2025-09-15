Какое наступление? У нас четыре крупных города в полуохвате – офицер ВСУ
ВСУ не в состоянии на сегодня проводить наступательные операции из-за низкого уровня украинского командования.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).
«На данный момент попытки перехода в наступление абсолютно порочны. Во-первых, качество оперативного командования на таком уровне, что доверять им это нельзя», – сказал Бекренев.
Он говорит, что рейдовые операции ранее (по всей видимости, имеется в виду Балаклея и Курская область) были успешными лишь потому, что их самостоятельно реализовали тактические командиры на местах, а от командования был лишь общий план.
Кроме того, продолжает офицер, Украина не имеет достаточно живой силы для наступательных операций.
«У нас есть серьёзные вызовы на основных участках. У нас четыре относительно крупных города в полуохватах», – добавил экс-каратель.
По его словам, ВСУ сейчас способны лишь к отдельным атакующим действиям в рамках мобильной обороны.
«Такого рода действия, да, они необходимы. Маневренная оборона подразумевает периодически атакующие действия с отсеканием нахально выдвинувшихся войск противника. А проводить и затевать какую-то а ля Курскую операцию – я, например, не вижу таких ресурсов и очень маловероятно, что она была бы эффективна, особенно учитывая качество оперативного командования, которое у нас подобными вопросами занимается. Поэтому нет, стратегическая оборона – наше кредо», – подчеркнул Бекренев.
