ВСУ не в состоянии на сегодня проводить наступательные операции из-за низкого уровня украинского командования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

«На данный момент попытки перехода в наступление абсолютно порочны. Во-первых, качество оперативного командования на таком уровне, что доверять им это нельзя», – сказал Бекренев.

Он говорит, что рейдовые операции ранее (по всей видимости, имеется в виду Балаклея и Курская область) были успешными лишь потому, что их самостоятельно реализовали тактические командиры на местах, а от командования был лишь общий план.

Кроме того, продолжает офицер, Украина не имеет достаточно живой силы для наступательных операций.

«У нас есть серьёзные вызовы на основных участках. У нас четыре относительно крупных города в полуохватах», – добавил экс-каратель.

По его словам, ВСУ сейчас способны лишь к отдельным атакующим действиям в рамках мобильной обороны.