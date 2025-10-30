Катарсис на Украине наступит после окружения Харькова или Запорожья – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинское общество начнёт осознавать неизбежность поражения в войне после окружения Харькова или Запорожья. Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил переехавший из Киева в РФ политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте подытожим значение падения Покровска и Купянска», – попросил ведущий.

«Это только начало. Приближение к катарсису в украинском обществе начнется тогда, когда будет окружен Харьков, либо левобережная часть Запорожья. И вот когда произойдет окружение, и вот только тогда, до массового сознания дойдёт, что война проиграна», – сказал Уралов.