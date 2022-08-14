«Каждый третий придурок на Украине хочет прекращения войны» – львовский телеведущий

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Новости Украины

Почти треть жителей Украины считают, что нужно отказаться от курса на ЕС и НАТО ради прекращения боевых действий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29% (украинцев – ред.) говорят, что они могут поступиться, ради прекращения войны кровавой мог бы быть нейтральный статус и отказ Украины от НАТО. Это за собой тянет отказ от евроинтеграции. То есть условно говоря, сейчас, когда всё понятно. Когда на политическом поле открыты все ценностные карты, уже всё понятно кто за что воюет и как, и куда это дойдёт, у нас 29% людей, которые готовы пожертвовать Европой, европейскостью ради прекращения войны. Каждый третий готов пойти на нейтралитет, который является гибелью, самообманом, тупейшей манипуляцией. Это рассчитано на придурков. То есть сейчас люди, которые будут говорить о нейтралитете, это люди без мозгов или дурноватые. Нее знаю, когда эта социология проводилась, но видно, что это какой-то шабаш», – возмущался Дроздов.