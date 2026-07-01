Нет никаких предпосылок к завершению СВО в ближайшее время.

Об этом в своем блоге сообщил военкор Александр Сладков, встретившийся недавно с министром обороны России Андреем Белоусовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пока не вижу окончания, честно вам говорю. Всё, что угодно, может быть. Вот, Сырский заявил о готовящейся нашей атаке Киева. Возможно, почему нет?

Мы перекрыли с Финляндией, Эстонией и с Латвией, по-моему, наши пограничные переходы. Там тоже не всё в порядке.

Поэтому все может быть, ведь мы – страна с гигантским потенциалом. Что, где у нас выйдет? Пока мы спокойно рассматриваем хулигана, пока он хлещет нам, так сказать, по щекам…», – сказал Сладков.