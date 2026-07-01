«Кем наступать-то?». Сладков о перспективах освобождения Одессы

Анатолий Лапин.  
01.07.2026 15:53
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Спецоперация


Нет никаких предпосылок к завершению СВО в ближайшее время.

Об этом в своем блоге сообщил военкор Александр Сладков, встретившийся недавно с министром обороны России Андреем Белоусовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никаких предпосылок к завершению СВО в ближайшее время. Об этом в своем блоге...

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 «Я пока не вижу окончания, честно вам говорю. Всё, что угодно, может быть. Вот, Сырский заявил о готовящейся нашей атаке Киева. Возможно, почему нет?

Мы перекрыли с Финляндией, Эстонией и с Латвией, по-моему, наши пограничные переходы. Там тоже не всё в порядке.

Поэтому все может быть, ведь мы – страна с гигантским потенциалом. Что, где у нас выйдет? Пока мы спокойно рассматриваем хулигана, пока он хлещет нам, так сказать, по щекам…», – сказал Сладков.

Он зачитал вопрос подписчика по поводу перспектив освобождения Одессы и выхода к Приднестровью.

«Ну, а кем наступать-то? Пока наступать некем. Нет, ну для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, мы вполне справляемся.

Для того чтобы наступать, нужны хорошие, большие силы, которые будут, прикрывать при заходе в Одессу фланги группировки, которые вырвутся вперёд, будут контролировать территорию, зачищать её, насыщать её средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, орудия, миномёты, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история.

А за этой историей должны стоять люди разных военно-учётных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть», – заявил Сладков.

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