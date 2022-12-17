Харьков: Отлов военнообязанных и странные отключения

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Мэр Харькова Игорь Терехов на 17 декабря анонсировал встречу с харьковчанами – временными переселенцами в Ужгороде. Еще пару дней назад с большой долей вероятности можно было предположить, что он предложит людям возвращаться домой.

В его распоряжении имелся мощный аргумент: Харьков страдает от экстренных и плановых отключений гораздо меньше, чем другие города Украины. Если та же Закарпатская область сидит без электричества до 18 часов в сутки, районы Харькова в последние десять дней либо отключали на 3-4 часа, либо не отключали вовсе.

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Между тем еще две недели назад замдиректора «Харьковоблэнерго» Кишинский заявил, что ракетными ударами полностью уничтожена генерирующая энергосистема области.

«В Харьковской области генерации нет, поэтому и продолжаются аварийные отключения. Недостает электрической энергии. Мы берем из соседних областей», – сообщил чиновник.

В первую неделю после удара ВКС РФ по украинской энергоструктуре 26 ноября электроэнергии «не хватало» одним и тем же районам Харькова, в то время как другие районы постоянно оставались со светом. Эта ситуация способствовала всплеску недовольства харьковчан. В соцсетях поднялась настоящая буря.

Несмотря на усилия админов, платных и бесплатных «патриотов», проклятия понеслись не в адрес «страны-агрессора» и лично Путина, а в сторону ДТЭК, облэнерго, правительства и даже Зеленского. Вспомнили о продаже энергии в Европу. Жильцы лишенных газа высоток возмущенно отмечают, что пока они сидят без горячей пищи и воды, рестораны в том же квартале «сияют богатством и огнями». Как и многочисленные ночные клубы, места отдыха и развлечений ВСУ и разного рода наемников.

На этом фоне нелепо выглядит попытка экономии энергии за счет уличного освещения. После наступления темноты невозможно перемещаться и особенно переходить улицу без фонарика, но это еще полбеды. Как отмечает Терехов, отсутствие освещения привело к ухудшению криминогенной обстановки, особенно в наиболее пострадавшем районе – Северной Салтовке.

«Зато Ахметову есть что продать», – иронизируют харьковчане.

Терехов поймал волну и сыграл роль народного защитника от беспредела облэнерго. Он обратился к энергетикам с требованием равномерного графика отключений. Ситуация быстро нормализовалась, остается гадать почему. То ли Кишинский намеренно драматизировал ситуацию, то ли прифронтовой Харьков как ремонтная и госпитальная база ВСУ находится на особом положении.

В пользу первого предположения говорит довольно быстрое подключение города после удара утром 16 декабря – уже через 10 часов, около 19.00 власти сообщили о подключении 55% абонентов в Харькове. 100% подключение обещали к полуночи.

Не рассчитывая на скорое окончание блэкаута, активные горожане предпочли не сидеть без связи, воды и горячей пищи в остывающих квартирах, а воспользоваться разрекламированными «пунктами незламности».

Не везде тестирование прошло удачно. В частности, в одной из пожарных частей у желающих погреться не только потребовали предъявить документы, но и переписали паспортные данные и номера телефонов.

«А могли бы и телефоны отжать, времена-то тяжелые», – комментируют в районном чате.

Это, конечно, вряд ли. Но вот попадание в подобные списки для мужчин призывного возраста чревато вполне реальной опасностью – визитом представителя военкомата – домой или непосредственно в «пункт незламности». Харьковские «повесточники» в последнее время чрезвычайно активизировались. Дошло до того, что мужчинам во время воздушной тревоги категорически противопоказано укрываться в метро или в бомбоубежище.

Людей по окончании воздушной тревоги хватают по всему городу, от Холодной Горы до Салтовки. Сообщения о подобной практике «повесточников» приходят также из области.

Так что сигналы воздушной тревоги в Харькове безопаснее игнорировать, тем более что в последнее время они никак не связаны с опасностью попасть под обстрел. Сирены, как правило, воют впустую, отмечая «активность вражеской авиации».

Зато массированный удар по инфраструктурным (как утверждает Терехов) объектам 16 декабря прошел без дополнительного звукового сопровождения. К счастью для города, бездействовала также украинская ПВО. Как следствие, жилая застройка не пострадала.

Впрочем, Арестович счел нужным пояснить бездействие ПВО в Харькове и не только:

«Мы вынуждены маневрировать средствами ПВО, угадывать, куда полетят ракеты, потому что прикрыть все объекты мы не имеем никакой возможности. Слишком большая страна», – сказал он.

С последним утверждением спорить почему-то не хочется.

По поводу того, какие именно объекты были повреждены или разрушены в результате «прилетов» 15 и 16 декабря власти, разумеется, хранят молчание – в полном соответствии с распоряжением правительства.

По некоторым данным, поражены подстанции Залютино 330 кВ и Харьковская 330 кВ, возможно, ТЭЦ-2 Эсхар под Чугуевом. «На ходу» остается ТЭЦ-3, питающая промышленные предприятия.

По неподтвержденной информации, 15 очередной удар был нанесен по ТЭЦ-5, с которой начинался «энергетический» этап спецоперации. Однако после предполагаемого удара по этой станции электричество в запитанных от нее районах исчезло только через три часа, и то не везде, а блэкаут длился всего около полутора часов. Вряд ли подобное возможно при существенных повреждениях.