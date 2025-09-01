«Хватит ссать нам в глаза, оборона разваливается» – майор ВСУ
Украинская армия уже не в силах обеспечить даже первую линию обороны, из-за чего бойцы ВС России «просачиваются» целыми подразделениями.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, и в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Пока есть «зелёнка», русские будут просачиваться. Вспомним их недавное просачивание в районе Доброполья, где они прошли на 10-15 километров за спину наших позиций.
То, что нам рассказывали, что там «зашло 10-15 перепуганных орков, чтобы сфотографироваться и рассказывать, что закрепились»… Так какого чёрта туда отправили «Азов» (запрещен в РФ, – ред.), которые докладывали, что уничтожили сотни орков. Это 10-15?
Хватит уже людям ссать в глаза, нужно говорить реальные вещи. У нас второй линии нет. Когда русские зашли в Днепропетровскую область, сфоткались в пустых наших окопах. Это говорит, что во втором эшелоне людей нет», – сказал Лапин.
«А если они просачиваются через первый эшелон, это значит, что там сито. Цельной линии обороны нет, есть ключевые позиции.
А нам заявляют, что «война скоро кончится, скоро победим», «Фламинго» разбомбят Москву, мобилизация не нужна, всё хорошо». Хватит уже! Сколько ещё сидящие на передовой выдержат такой темп боевых действий? Некоторые бойцы по 170 дней на передовой без ротаций», – добавил нацик.